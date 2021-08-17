إنجاز منطقة «ون ديرة» في الموعد المحدد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن إنجاز منطقة «ون ديرة» ضمن مشروع «إثراء ديرة» في الوقت المحدد، لتلحق بالمناطق الأخرى ومنها شرينة، وعوشة، وعفراء، ومريم وهند بلازا، والتي تم تسليمها بين سبتمبر 2020 ومارس 2021.

وتضم منطقة «ون ديرة» مبنىً مخصصاً للمساحات المكتبية، ومبنىً فندقياً يشمل 131 غرفة، ومجمعاً مؤلفاً من طابقين مخصصين لتجارة التجزئة، بالإضافة إلى اثنتين من أهم المميزات الرئيسة للمشروع، ومحطة مركزية مدمجة للنقل، وأول مركز تجاري في دبي يتم إنشاؤه فوق محطة المترو، ليتميز بموقع مركزي ملائم.

وستتكامل «ون ديرة» بخدماتها مع المجمعات السكنية والتجارية المحيطة في المناطق 1، 2، 3، 11 و13 من المرحلة الأولى والتي تضم 2200 وحدة سكنية، و700 وحدة لتجارة التجزئة ومتاجر مخصصة للمقاهي والمطاعم، وثمانية فنادق تحمل علامات عالمية.

تطور

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»: يستمر «إثراء ديرة» بالتطور والتقدم على الطريق الصحيح ليصبح إحدى الوجهات الرئيسة في دبي، بما يضيفه من عروض تجارية، سياحية ومساحات للمبيعات بالتجزئة مع كل إنجاز جديد يحققه. ويعمل المشروع على تحديث وتحسين إحدى أقدم المناطق الحضرية في دبي فيختصر رؤية المدينة للاستدامة، الابتكار والتنقل فيما يحافظ على تراث المنطقة.

وتقدم منطقة «ون ديرة» عروضاً متميزة لمجتمع الأعمال فتضيف 55 وحدة تجزئة جديدة، و73000 قدم مربعة من المساحات المكتبية للتأجير. كما ستتضمن «ون ديرة» أول محطة مركزية مدمجة للنقل في الإمارات، ما يحد من الاعتماد على السيارات الخاصة، ويعزز الحركة ويسهل تنقل البضائع والأفراد في المنطقة. وتوفر شبكة التنقل الشاملة وصولاً سهلاً إلى جميع خدمات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مكان واحد.

مجمع تجاري

وتعد منطقة «ون ديرة» سباقة في الكشف عن أول مجمع تجاري مبني فوق محطة مترو في دبي. ويعد المفهوم الجديد في التجزئة إحدى العجائب المعمارية بفضل هيكله المتميز، وموقعه الفريد وتصميمه المثير للإعجاب، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً ضخماً بفضل العدد الكبير من مستخدمي المحطة يومياً.

هدف المشروع

يهدف مشروع «إثراء ديرة» إلى إعادة إحياء المركز التجاري الرئيس لإمارة دبي، ما يجذب العديد من العلامات التجارية الجديدة والرائدة إلى المنطقة. ويستقطب المشروع العائلات والشركات التجارية بفضل المساحات الخضراء والحدائق المجاورة والمساحات المخصصة للسير، في واحد من أبرز المجمعات.

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