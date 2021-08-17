«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحصل على شهادة رعاية معايير الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس عن حصول مصهر جبل علي التابع لها على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم للأداء المتميز في مجال الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية.

و تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2017، وفي عام 2019 أصبحت أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم من خلال مرافقها في الطويلة. ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تحسين أدائها في مجال الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، واستضافت دورات تدريبية لتشجيع الشركات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة، والتي تستخدم معدن الإمارات العالمية للألمنيوم في تصنيع منتجاتها، على الانضمام إلى مبادرة رعاية الألمنيوم.

يشار إلى أن مبادرة رعاية الألمنيوم هي منظمة عالمية غير ربحية تضع المعايير الدولية للحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، وهي الجهة الدولية الرائدة المختصة بمنح شهادات تطبيق معايير الاستدامة في قطاع صناعة الألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعتبر شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم دليلاً على التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باستمرار تحسين أداء الاستدامة في كافة أعمالنا، وذلك لضمان المرونة في المستقبل».

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