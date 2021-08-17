4.2 % نمو القيمة الرأسمالية لعقارات دبي الفاخرة بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «سَفِلز» المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن دبي سجلت زيادةً بنسبة 4.2% في نمو قيمة رأس المال للعقارات السكنية الفاخرة خلال النصف الأول من العام الجاري. جاء ذلك في النسخة الأحدث من تقريرها المعني بتحليل معدلات نمو القيم الرأسمالية للعقارات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى استقرار أسواق العقارات السكنية رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، فضلاً عن نجاح المدن الثلاثين المُدرجة على مؤشر «سَفِلز» للمساكن الفاخرة في المدن العالمية في تحقيق نمو وسطي بواقع 3.9% على مدى الأشهر الستة الماضية؛ لتسجل أسرع معدلات النمو منذ ديسمبر 2016 حتى الآن.

وبسبب التغيّرات في السياسات الضريبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، لم يتجاوز متوسط نمو قيم رأس المال في مختلف هذه المدن 0.7% بين يونيو 2018 وديسمبر 2020. كما أدت جائحة «كوفيد 19» إلى تفاقم تداعيات النمو البطيء وتسببت بإغلاق عدد كبير من العقارات بالكامل خلال فترات الإغلاق في العديد من المُدن.

نمو إيجابي

وفي حين شهدت حوالي 70% من المواقع المتأثرة بـ «كوفيد 19» نمواً إيجابياً في القيم الرأسمالية على مدى الأشهر الستة الماضية، سجّلت المدن، المعروفة تاريخياً باعتمادها على المشترين الدوليين في أسواقها العقارية الفاخرة، نمواً سلبياً في هذه القيم بسبب القيود المفروضة على إجراءات السفر.

كما أدى إغلاق المكاتب والاعتماد واسع النطاق لسياسات العمل من المنزل إلى زيادة الطلب على المساحات، الأمر الذي لعب دوراً رئيسياً في تعزيز القيم الرأسمالية في مواقع مثل دبي وكيب تاون وموسكو ولشبونة. وفي السياق ذاته، ازدادت أحجام الصفقات الإجمالية بالمقارنة مع النصف الأول 2020، حيث شهدت كثير من المدن إجراءات الإغلاق الكامل.

ثقة

قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى «سَفِلز»: من المرجح أن يؤدي استئناف أنشطة السفر الدولي إلى زيادة أعداد الراغبين بشراء العقارات الفاخرة. ومن المتوقع أن يُسفر التعافي الاقتصادي والنمو المدفوعين بزيادة معدلات التطعيم في الإمارات إلى تعزيز مستويات الثقة في أوساط المشترين.

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