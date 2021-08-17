723 مليوناً تصرفات عقارات عجمان في يوليو

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 1513 معاملة في شهر يوليو، إذ بلغ عدد التصرفات العقارية 562 عملية قدرت قيمتها الإجمالية بـ723 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات 401 مليون درهم تم تسجيلها من خلال 442 عملية تداول شملت «البيع» و«تسجيلاً جديداً».

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن السوق العقاري في عجمان حافظ على جاذبيته، إذ شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وذلك بفضل المميزات والتسهيلات التي تمنحها الإمارة للمستثمرين، ما جعلها الخيار الأنسب والوجهة المفضلة للعيش والتملك فضلاً عن التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات وبالأخص البنية التحتية المتطورة التي عززت مكانة عجمان على خريطة الاستثمار المحلي والإقليمي.

وكشف التقرير عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الروضة 3» بقيمة 22.5 مليوناً، في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 40.7 مليون درهم في منطقة «مشيرف»، وجاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «حي الزاهية» و«حي العالية» على التوالي.

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