919 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 919 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 243 مبايعة بقيمة 510.5 ملايين درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 179.27 مليون درهم و192 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 331.23 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 212.31 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 95.6 مليون درهم و45 رهن فلل وشقق بقيمة 116.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة العوير الأولى بقيمة 51 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 45 مليون درهم.

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