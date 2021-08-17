«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزتين عالميتين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على جائزتي «الاستجابة الأكثر فعالية» وأفضل «فريق مرونة واستمرارية» لعام 2021، وذلك خلال حفل توزيع جوائز معهد استمرارية الأعمال (BCI) لمنطقة الشرق الأوسط، الهيئة العالمية المتخصصة في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية.

وتأتي جوائز معهد استمرارية الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط تقديراً لجهود المؤسسات ذات الأداء الاستثنائي في استمرارية الأعمال وتطبيق المرونة وإدارة المخاطر، ليكون المصرف واحداً من بين 3 شركات بالمنطقة تحصل على تكريم، والوحيد الذي يحصل على جوائز في عدّة فئات.

وقال فؤاد صديقي، الرئيس العالمي لقطاع استمرارية الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي: «استثمرنا طوال الأعوام الماضية بشكل كبير في مجال استمرارية أعمالنا ومرونتها ضمن استراتيجيتنا التي تركّز على المتعاملين، الأمر الذي مكننا من تقديم خدماتنا على الرغم من التحديات واجهها العالم خلال العام الماضي.

وأتقدم بالتهنئة والامتنان لفريق المرونة وإدارة استمرارية الأعمال لدينا على المجهود الكبير الذي بذلوه في تعزيز عملياتنا وضمان الحفاظ على مرونة أعمالنا ضمن بيئة عمل ديناميكية».

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