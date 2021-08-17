1.3 مليار درهم تمويلات «صندوق خليفة» لـ1168 مشروعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

نشر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أمس، تقريراً حول «الأثر الاقتصادي للصندوق في الفترة من 2007 إلى 2019» وانعكاس برامجه ومبادراته على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للإمارات.

واعتمد التقرير على 6 مؤشرات لقياس مستويات تأثير قنوات التمويل المختلفة، التي قدّم الصندوق دعمه من خلالها، وتتضمن: إنشاء المشاريع، وخلق فرص العمل، والتحليل المالي والاقتصادي، والتدويل، والأثر التشغيلي.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة: «يُمثّل التقرير تصوراً دقيقاً يوضّح أثر عمليات الصندوق المنبثق من مسؤوليته كممول رئيس لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، عبر الآثار الإيجابية للتمويلات في الاقتصاد الوطني». ونوهت بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في الدولة، وتسهم بـ29% من الناتج المحلي الوطني، وبـ44% من الاقتصاد غير النفطي.

وأظهر التقرير أن «صندوق خليفة» ساهم في خلق 15000 وظيفة بالسوق المحلي، وقدّم 1168 قرضاً مُفعّلاً بمجموع تراكمي 1.32 مليار درهم، وساعد 152 مشروعاً على التصدير إلى جميع أنحاء العالم، وتأسيس 6% من المشروعات الإماراتية بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق عائد استثمار كلي 15.5%.

نجاح لافت

أكدت موزة عبيد الناصري أن المشروعات الممولة حققت نجاحاً لافتاً محلياً وعالمياً، من ناحية العوائد المالية، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للعمل. وتابعت: «نفخر بدعمنا مشروعات روّاد الأعمال الإماراتيين الموهوبين، ونتعهد بالتزامنا الحرص على أن تكون الإمارات حاضنة عالمية جاذبة للمشاريع الريادية الواعدة الباحثة عن فرصة للنمو».

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