«ديلويت» توفّر خدماتها الضريبية للشركات الخليجية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «ديلويت» الشرق الأوسط، أمس، تطبيقها الجديد «الضريبة غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي»، النسخة المطوّرة عن تطبيقها السابق «دليل ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي». وتوفر النسخة الجديدة للتطبيق قاعدة بيانات حية وتحديثات مستمرة لمعلومات الضرائب غير المباشرة، الأساسية الضرورية.

كما تتضمن جملة من الموضوعات المتنوعة ذات الصلة مثل ضريبة القيمة المضافة، والجمارك والتجارة العالمية، وضريبة الاستهلاك غير المباشرة، والتكنولوجيا الضريبية. وقال مارك جانكن، الشريك المسؤول عن خدمات الضريبة غير المباشرة في «ديلويت»: «يعكس فرض ضريبة القيمة المضافة مشهداً أوسع للضريبة غير المباشرة بالخليج؛ حيث توسّع المشهد الضريبي الخليجي أخيراً».

وتابع: «ينبغي للشركات الخليجية تبني منهجاً استباقياً تجاه التغيّرات الضريبية، إذا ما أرادت التعامل بفاعلية مع الضريبة غير المباشرة، ويتعين عليها ضمان جهوزيتها للتكيف بسهولة مع تغيرات فرض الضريبة خليجياً».

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