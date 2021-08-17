الأسهم خضراء والسيولة تتجاوز 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

واصلت الأسهم المحلية الصعود في نهاية ثاني جلسات الأسبوع الجاري، لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث واصل مؤشر سوق أبوظبي التحليق، بتحقيقه أرقاماً قياسية، مسجّلاً أعلى إغلاق عند 7663 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم «البنوك» و«الطاقة» و«الاتصالات»، فيما استمر مؤشر سوق دبي بالصعود، مقترباً من مستوى 2825 نقطة بدفع القطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم، منها نحو 1.355 مليار في «أبوظبي» و149 مليوناً في «دبي». وجرى التداول على 359 مليون سهم، موزعة بواقع 225 مليوناً بـ«أبوظبي» ونحو 134 مليوناً في «دبي»، عبر تنفيذ 9015 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.32% ليغلق عند 2824.9 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاع البنوك 0.92%، وصعود «الإمارات دبي الوطني» 1.86%. كما ارتفع «النقل» 0.56% بصعود «أرامكس» 0.8%، وصعدت أسهم «الاتصالات» 1.06% و«الخدمات» 1.25%. وصعد «الاتحاد العقارية» 3.13%، و«إعمار للتطوير» 1.31%، واستقر «داماك» دون تغيير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 36 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ14.7 مليوناً، ثم «جي إف إتش» بنحو 12 مليوناً، ثم «أمانات القابضة» بـ11 مليوناً. وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع 3.13%، تلاه «الوطنية للتبريد» 2.8%، ثم «آن ديجيتال سيرفيس» 2.7%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً 9.7%.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي التحليق وتحقيق أرقامه القياسية، نامياً 0.81% ليغلق عند 7662.8 نقطة لأول مرة في تاريخه، بدعم صعود «البنوك» 0.77%، حيث ارتفع «أبوظبي الأول» 0.84%، و«أبوظبي التجاري» 1.22%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، ونما «الطاقة» 0.42%. كما صعد «الاتصالات» 2.9% بدفع سهم «اتصالات» بنفس نسبة الصعود.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مستقطباً 325 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً نحو 301 مليون، ثم «أبوظبي الأول»، بنحو 279 مليوناً، تلاه «ألفا ظبي» بـ110 ملايين، وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع 14%، تلاه «أسمنت رأس الخيمة» 13.2%، ثم «أسمنت الفجيرة» 9.8%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 7.9%.

إفصاحات

* أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية، إتمام صفقة بيع نشاط شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لـ«أجيليتي»، إلى شركة «دي إس في بانالبينا أ.إس» الدنماركية. وبيّنت أن قيمة الصفقة حوالي 4.77 مليارات دولار. وأفادت «أجيليتي» في إفصاح بأنه مقابل حصتها في «اللوجستية المتكاملة»، سوف تحصل «أجيليتي» على 19.304 مليون سهم بنسبة 8% من إجمالي رأسمال شركة «دي إس في بانالبينا أ.إس».

* أعلن مصرف السلام - البحرين شراء ما يعادل 840000 سهم من (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 98.8 مليوناً إلى 99.6 مليوناً (4.1% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 15 أغسطس 2021.

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