المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت مجلة «إنتريبرينور» الأمريكية أن دبي تصلح مركزاً مثالياً لرواد الأعمال المتطلعين إلى النمو في حقبة ما بعد «كوفيد 19». ورأت أن هناك 5 أسباب تجعل دبي مركزاً لرواد الأعمال.

وأكد تقرير للمجلة أن اقتصاد دبي في سبيله إلى تحقيق معدلات نمو هائلة خلال الفترة المقبلة. وذكر أنه إذا كان هناك مكان يصلح كمركز مثالي للشركات الأجنبية الراغبة بتحقيق النجاح، فإن هذا المكان هو الإمارات، وبصفة خاصة دبي.

وأفاد بأن هناك 5 أسباب رئيسية وراء ذلك، أولها «إكسبو 2020» حيث إن دبي مهيأة تماماً لاستضافة أضخم معرض على مستوى العالم سيكون بمثابة منصة مغرية لرواد الأعمال. والسبب الثاني أن دبي تجسد مدينة المستقبل وتتطلع لأن تكون نموذجها الأمثل للعالم من خلال مسيرة متسارعة للتحول الرقمي. وذكر أن الأسباب الثلاثة المتبقية هي: منح الأجانب المقيمين بدبي حق امتلاك شركات داخل الإمارة بنسبة 100%، والمناخ الضريبي الصديق للأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.

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