«الواحة» تطرح تسهيلاً ائتمانياً بـ 500 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «الواحة كابيتال» عن إكمال إعادة تمويل تسهيل ائتماني متجدد بدعم من 4 بنوك محلية وإقليمية. ويحل هذا التسهيل الجديد بقيمة 500 مليون دولار على مدى 3 سنوات، محل التسهيل الحالي بقيمة 400 مليون دولار.

وحاز نجاح المجموعة في جمع القرض أصداءً إيجابية، لا سيما مع مجموعة المقرضين التي تضم: بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، وبنك الخليج الدولي.

وقال أحمد خليفة المهيري الرئيس التنفيذي: رغم تقلبات السوق التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، استطاع أداؤنا المالي جذب اهتمام المقرضين. إذ يعكس هذا التسهيل الائتماني الجديد ثقتهم الراسخة بشركتنا. وأضاف: سيتيح التسهيل الائتماني لشركتنا إدارة رأس مالها العامل على المدى القصير بفعالية أكبر، وبالتالي تعزيز قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية.

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