دبي تكشف عن محفظة مشاريع حيوية في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

تكشف دبي خلال معرض «إكسبو 2020» عن محفظة مشاريع حيوية للجهات الحكومية الرئيسة، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك المشاريع خلال مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تنظمه دائرة المالية في حكومة دبي خلال أكتوبر المقبل تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي»، ليشكل منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما، وتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي. وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: يشكل المؤتمر بوتقة جامعة تمكّن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي. وأضاف: «نعتزم نحن وشركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين الكشف خلال المؤتمر عن محفظة مشاريع حيوية للجهات الحكومية الرئيسة، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص».

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