2021 عام انتعاش عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد القطاع العقاري في دبي، مزيداً من التألق خلال 2021، حيث واصلت عجلة المشاريع دورانها بشكل متسارع، وتم تسليم بعضها في موعده المحدد، في الوقت الذي زادت قيمة رأس المال للعقارات الفاخرة بنسبة 4.2 %.

فقد أعلنت «دبي للاستثمار»، عن جهوزيتها لتسليم مشاريع ووحدات عقارية متنوعة، بقيمة 3.5 مليارات درهم، خلال النصف الثاني 2021، وتتضمن: مركز تسوق ومتاجر تجزئة ومكاتب وفندقين في دبي والفجيرة.

وتشمل هذه الوحدات، المرحلة النهائية ضمن المساحات التجارية في مشروع «تلال مردف»، بقيمة 3 مليارات، كما يتواصل العمل لإتمام عمليات إنشاء مركز الطيف للأعمال في الفجيرة، والذي تبلغ قيمته 470 مليون درهم.

كما أعلنت شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن إنجاز منطقة «ون ديرة»، ضمن مشروع «إثراء ديرة»، في الوقت المحدد. وتضم منطقة «ون ديرة»، مبنىً مخصصاً للمساحات المكتبية، ومبنىً فندقياً يشمل 131 غرفة، ومجمعاً مؤلفاً من طابقين مخصصين لتجارة التجزئة، بالإضافة إلى اثنتين من أهم المميزات الرئيسة للمشروع، ومحطة مركزية مدمجة للنقل، وأول مركز تجاري في دبي، يتم إنشاؤه فوق محطة المترو، ليتميز بموقع مركزي ملائم.

في سياق متصل، كشفت شركة «سَفِلز» المتخصصة في الاستشارات العقارية، في تقرير لها، أن دبي سجلت زيادةً بنسبة 4.2 %، في نمو قيمة رأس المال للعقارات السكنية الفاخرة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى استقرار أسواق العقارات السكنية، فضلاً عن نجاح المدن الثلاثين المُدرجة على مؤشر «سَفِلز» للمساكن الفاخرة في المدن العالمية، في تحقيق نمو وسطي، بواقع 3.9 %، على مدى الأشهر الستة الماضية، لتسجل أسرع معدلات النمو لغاية الآن، منذ ديسمبر 2016.

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