تنوع محفظة «صناعات» يدعم جدارتها الائتمانية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن الشركة القابضة العامة «صناعات» تتمتع بعدة مقومات هامة تدعم جدارتها الائتمانية المستقلة.

وذكرت أن في مقدمة هذه المقومات تنوع محفظة استثماراتها في عدة مشروعات وشركات مكتملة النمو، استفادتها هي والشركات المُدرجة في هذه المحفظة من البيئة الاقتصادية الداعمة الناتجة عن النمو الاقتصادي طويل الأمد في أبوظبي، وقوة ملف السيولة لديها، حيث تمتلك 400 مليون دولار في صورة رأسمال على مستوى الشركة القابضة لم يتم استغلاله بعد.

وأعلنت «موديز» عن إتمام مراجعتها الدورية لأحدث تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «صناعات»، وأصدرت تقريراً يتضمن المراجعة الدورية ذكرت فيه أن آخر تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «صناعات»، وهو «A3»، يعكس استمرار الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها الشركة لدى شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة». ومن ثم، فإن كلاً من حكومة أبوظبي و«القابضة» تُديران «صناعات» بفاعلية على كلٍ من المستويين الاستراتيجي والتشغيلي. وعلاوة على ذلك، يعكس التصنيف أيضاً قوة الملف المالي لدى «صناعات».

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