دبي تتصدر قائمة المساكن الأغلى في العالم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

صدارة دبي للقوائم العالمية، التي ترصد صناعة التطوير العقاري، لا تتوقف، وأحدثها صدارتها لقائمة المساكن الأغلى في العالم، والتي أصدرها موقع «برستيج» العالمي، الذي يهتم بأخبار الأثرياء والمؤثرين والنخبة الاجتماعية، وكبار قادة الشركات والشخصيات البارزة في آسيا.

جاءت صدارة دبي لتلك القائمة، من خلال «بنتهاوس» أبدعته مجموعة أمنيات في الطابق العلوي في One Palm بنخلة جميرا الشهيرة، واشتراه أحد أغنياء دول مجلس التعاون الخليجي العربي، مقابل 102 مليون درهم (ما يعادل 27.56 مليون دولار).

يضم المنزل العملاق أكثر من ألف متر من المساحات الخارجية، بينها شرفات، وثلاث برك سباحة، بالإضافة إلى بركة سباحة أخرى، طلب المالك أن تُبنى على سطح المنزل، بطول 20 متراً، ما جعلها من أعلى برك السباحة الخاصة في دبي.

وقدمت أمنيات، في المشروع السكني الراقي، خيارات ترفيه غير مسبوقة، أبرزها المساحات الخضراء الواسعة العلوية، وسينما داخلية حديثة، تتسع لـ 12 مقعداً، وصالة أعمال مع غرفة اجتماعات خاصة، ورصيف خاص للمراكب الصغيرة، وصالة ألعاب رياضية، وساونا، ومنتجع صحي تديره ESPA، وحمامات سباحة، ومكتبة، وصالون لتصفيف الشعر.

ويوجد شاطئ خاص ممتد بطول 100 متر للمقيمين، ومطعم خاص، ومرافق نادي الشاطئ.

وشملت قائمة أغلى المساكن في العالم، بنتهاوس من 5 طبقات، في ناطحة سحاب في موناكو، وآخر في «ون هايد بارك»، بمنطقة نايتسبريدغ بلندن.

وبنتهاوس آخر في مبنى أوبس في هونغ كونغ، وبنتهاوس في «ويليش رزيدنس» في سانغافور، ومسكن فاخر في ناطحة سحاب «ذا بويد» في سيدني، وآخر في مشروع جديد في ميامي الأمريكية.

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