فورسيزونز تدعو ضيوفها لاستكشاف أجمل ما في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

بعد عامٍ كاملٍ من الحظر والقيود المتعددة، يبدو أن السفر بالنسبة للكثيرين، بات يتعدى كونه «شيئاً ممتعاً»، ليصبح جزءاً أساسياً من الحياة، خاصة أن الفرصة متاحة بشكلٍ أكبر الآن، لقضاء الإجازات والعطلات في الخارج، ما يجعل التوق للسفر، حاجةً أساسيةً، يتطلع المسافرون لتلبيتها.

ومع تطلع الضيوف للانطلاق في مغامراتٍ مثيرةٍ مرةً أخرى، وعزمهم على إعادة التواصل مع العالم، بصحبة الأصدقاء والعائلة، تظل الإمارات العربية المتحدة، إحدى الوجهات الأكثر تميزاً، لقضاء إجازة ما بعد الجائحة.

وسواءً كان المسافرون يسعون لاستكشاف الطبيعة الصحراوية المهيبة، أو الاستمتاع بفرص التسوق الفاخر، فإن مجموعة فورسيزونز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح تجارب استثنائية للجميع، وقتما شاؤوا، وهي تضع صحة وسلامة الضيوف، في مقدم أولوياتها على الدوام، عبر برنامجها العالمي للصحة والسلامة المُعزّز «الريادة بعناية Lead With Care».

جاذبية مغامرة الصحراء

ربما تستحق بعض التجارب أن نعيشها، لنشعر فعلياً بقيمتها وروعتها. تخيل كيف سيبدو التجول فوق الكثبان الرملية الذهبية الرائعة، وكيف ستبدو متعة مراقبة المها العربية؟

ولك أن تتأمل، كيف تبدو رائحة القهوة العربية الطازجة المحمصة على النار؟ ماذا يمكنك أن تسمع ليلاً، خلال وجودك في خيمة بدوية فخمة؟ كيف يبدو شروق الشمس من منطاد الهواء الساخن، بينما تستيقظ الصحراء حولك؟ الطريقة الحقيقية الوحيدة للإجابة عن هذه التساؤلات، هي أن تعيش وتسمع وتتذوق وتشهد بنفسك سحر الصحراء.

المناظر الطبيعية وأسلوب الحياة الفريد، بانتظار المستكشفين على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مدينة دبي النابضة بالحياة. ويمكن لفورسيزونز، ترتيب رحلة سفاري شخصية للضيوف الذين يرغبون بالسفر عبر الكثبان الرملية، في سيارة لاند روفر عريقة، ليكتشفوا الحياة الفطرية في الصحراء على طول الطريق. وعند الوصول إلى المخيم الخاص، سيغمر الضيوف التراث البدوي وهواية تربية الصقور.

والعديد من برامج الترفيه الأخرى، يليها عشاءٌ مليءٌ بالنكهات العربية التقليدية، ثم النوم تحت النجوم، في خيمة خاصة على الطراز البدوي. وفي الصباح، يحلو الطيران في منطاد الهواء، مع شروق الشمس، ثم الاستمتاع بوجبة إفطارٍ إماراتيةٍ تقليدية.

الإطلالات الساحرة

سواءً كان الضيوف مسافرين في رحلةٍ رومانسيةٍ، أو إلى لقاءٍ عائليٍ في منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا، فسيجدون بانتظارهم عدداً من المفاجآت التي تم إعدادها خصيصاً لهم، وستساعدهم في إعادة التواصل مع العالم.

حيث يمكنهم الاستمتاع بوجبةٍ مميزةٍ في سكايفول. يتميز هذا المكان المنعزل، ببرجٍ خاصٍ، يعلو ميركوري لاونج، ويطل على مرافق المنتجع، مع إطلالاتٍ خلابةٍ على أفق دبي الشهير. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة الطعام.

والتي تستخدم فيها المكونات الطازجة الفاخرة، بما فيها ثمار البحر والكمأ، وإلى جانبها قائمةٌ من المشروبات المنعشة، ويكتمل كل ذلك بأجواء الترحاب والدلال، وتمنح الضيوف تجربة رائعةً لتناول الطعام، وتتيح لهم الاسترخاء والاستمتاع معاً.

اسبح وأنت تستمتع بأفق المدينة في قلب الحي المالي في دبي

يعد المسبح على سطح فندق فورسيزونز، مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز الأسرار الخفية بمدينة دبي، ويوفر مساحةً رائعةً لكافة أفراد الأسرة، في حين يتيح للضيوف الاستمتاع بسحر الهندسة المعمارية من أعلى الفندق، حيث تمنحهم هذه الوجهة المهيبة، شعور التحليق فوقها، في حين يشكل التأمل الهادئ.

والنظر لأعلى، منظوراً فريداً لأكثر المعالم العمرانية لفتاً للأنظار في دبي. كذلك، يتيح حمام السباحة ذو الحواف الزجاجية، الفرصة لالتقاط الصور الملهمة والجميلة لحسابك في إنستغرام، إلى جانب واحدةٍ من أكثر الطرق راحةً للاستمتاع بملاذٍ خاصٍ للرفاهية، في قلب المدينة النابضة بالحياة.

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