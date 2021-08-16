تجار الأراضي يقتنصون فرصاً استثمارية في 10 مناطق بدبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

اقتنص تجار أراضي وشركات تطوير عقاري فرصاً استثمارية واعدة في 10 مناطق بدبي، وبحسب رصد البيان الاقتصادي فإن تلك المناطق العشر شهدت صفقات مليارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2021 على خلفية تنافس تجار الأراضي على شرائها يقيناً منهم بأنها ستصبح في وقت ليس بالبعيد مناطق سكنية وتجارية تعج بالسكان والمتبضعين والسياح. وسجلت تلك الفترة مبيعات ضخمة لـ 5302 صفقة شراء ارض.

وبحسب البيانات الرسمية التي اطلعت عليها البيان فإن منطقة اليفرة الأولى كانت في طليعة تلك المناطق بصفقة شراء واحدة تجاوزت قيمتها 6.4 مليارات درهم، وتعد تلك المنطقة حاضنة لمشاريع قائمة مثل اكويا لشركة داماك ومشروعاً ثانياً قيد التطوير لشركة إعمار العقارية وهو مشروع الوادي ( ذا فالي).

وكانت المناطق الأعلى طلباً على الأراضي على التوالي ( اليفره 1 ونخلة جميرا وورسان الثانية والوصل ومرسى دبي والخليج التجاري وبرج خليفة والثنية الرابعة والمركز التجاري الأولى وند الشبا الثالثة)

1- اليفره 1

1 قطعة أرض واحدة

6.4 مليارات درهم

2- نخلة جميرا

69 قطعة أرض

5.7 مليارات درهم

3- ورسان الثانية

1 قطعة أرض واحدة

4.7 مليارات درهم

4- الوصل

2 قطعتا أرض

2.5 مليار درهم

5- مرسى دبي

1 قطعة أرض

2.3 مليار درهم

6- الخليج التجاري

8 قطع أرض

2 مليار درهم

7- برج خليفة

1 قطعة أرض واحدة

1.4 مليار درهم

8- الثنية الرابعة

180 قطعة أرض

1.3 مليار درهم

9- المركز التجاري الأولى

5 قطع أراض

1.3 مليار درهم

10- ند الشبا الثالثة

586 قطعة أرض

1.2 مليار درهم

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