برنامج ميوز يتوسع في تخفيضاته خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

يقدم برنامج الولاء «ميوز»، الخاص بمجموعة شلهوب، لأعضائه، فرصة الاستفادة من تخفيضات إضافية بنسبة 10 %، على تخفيضات الموسم، بالإضافة إلى عروض حصرية على التشكيلات الجديدة لمجموعة مختارة من العلامات التجارية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تبدأ من 19 وحتى 21 أغسطس، حيث يمكن للمتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي، الاستمتاع بالعروض الترويجية الكبرى، والصفقات الرائعة، مع تخفيضات 10 في المئة، في إطار عرض أيام ميوز.

وفي إطار عرض تخفيضات 10 %، مع أيام ميوز خلال مفاجآت صيف دبي، سيحصل 10 من أعضاء البرنامج من سعداء الحظ، على نقاط ميوز بقيمة 10000 درهم لكل منهم، حيث يمكنهم الاستفادة منها لدى العلامات التجارية التابعة لبرنامج ميوز. كما تتوفر العروض الترويجية، وفرص الفوز بالجوائز لغير أعضاء برنامج ميوز، الذين يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء.

وللحصول على فرصة الفوز، يمكن للأعضاء الجدد والحاليين، تحميل تطبيق ميوز، للاطلاع على قائمة العلامات التجارية المشاركة، والتسوق خلال عرض تخفيضات 10 في المئة مع أيام ميوز، ودخول المسابقة على تطبيق ميوز. وكلما تسوق أعضاء البرنامج لدى العلامات التجارية المشاركة أكثر، ترتفع فرص الفوز لديهم بنقاط ميوز بقيمة 10،000 درهم.

ويشمل عرض تخفيض 10 % مع أيام ميوز، مجموعة من العلامات التجارية الأكثر شهرة وطلباً في مجالات الأزياء والجمال، وأسلوب الحياة ضمن محفظة مجموعة شلهوب، مثل ليفيل شوز، وجوه، لوكسيتان، ولاكوست وغيرها.

وللحصول على القائمة الكاملة بالعلامات التجارية المشاركة، والعروض الترويجية المتاحة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني emuse.cc/mdyae.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مفاجآت صيف دبي، وتخفيضات 10 % خلال أيام ميوز، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام، بالشراكة مع الراعي الرئيس بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين، مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

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