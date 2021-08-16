مجموعة فنادق «إس» تفتتح «إس 19 الجداف» استعداداً لإكسبو 2020

المصدر: دبي – البيان

افتتحت مجموعة فنادق «إس»، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الفنادق في دبي، فندق «إس 19 الجداف»، ما يعزز مساهمتها في مجال الضيافة والسياحة في دولة الإمارات.

يقع الفندق المكون من 94 غرفة، في المدينة، في قلب دبي التاريخي، بإطلالة متميزة على خور دبي، ما يجعله مقصداً جاذباً لكافة أنواع المسافرين، من رجال الأعمال والسياح والعائلات والمقيمين لفترات قصيرة أو طويلة، كما يضم مكاناً لتناول الطعام طوال اليوم، وصالة انتظار فارهة، وصالة ألعاب رياضية، ومسبحاً ومُصلى.

وقال سامح العمري المدير العام لمجموعة فنادق «إس»: «مع افتتاح فندق إس 19الجداف، نتطلع إلى المساهمة في قطاع الفنادق المتوسطة، المتنامي في الإمارات العربية المتحدة. مع قرب افتتاح معرض إكسبو 2020 في أكتوبر، نتوقع أن نستقبل الملايين من الزوار، الذين يرغبون في عيش تجربة دبي الساحرة، ولربما يبحث بعضهم عن فنادق بأسعار معقولة، توفر الرفاهية والراحة، إذ يلبي فندق إس 19 الجداف، جميع احتياجات هؤلاء المسافرين».

يتميز فندق إس 19 الجداف، بالغرف الحديثة المُخصصة لكبار المسؤولين التنفيذيين، إذ تشمل فئتين: كينغ وتوين، وجميعها مجهزة بالأثاث الراقي والأنيق، مع إطلالات على المدينة، من أجل إقامة مريحة، ويجمع التصميم بين الضيافة التقليدية، ووسائل الراحة المعاصرة المستوحاة من العناصر الثلاثة لطبيعة دبي: الرمل والماء وأوراق النخيل، إذ تتجلى هذه العناصر في ألوان الفنادق، مع لمسات من اللون الأزرق (البحر)، والرمادي (الظل)، والبيج (الرمال).

تشمل خيارات تناول الطعام، بجانب خدمة الغرف، مطعم فيوجن، الذي يقدم الأطباق العالمية والعربية على الإفطار والغداء والعشاء، ويقع مطعم فيوجن في الطابق الأول، مع إمكانية الوصول المباشر إلى المسبح، ويُعد مكاناً مثالياً لمواكبة الإيقاع السريع في دبي، أو مكاناً للاسترخاء لتناول شاي بعد الظهر، أو مقبلات ما قبل العشاء.

يمكن للضيوف الذين يمارسون روتينهم الصحي، حتى أثناء السفر، التوجه إلى مركز اللياقة البدنية بالفندق، المجهز بأحدث المعدات، مع التقنيات الرقمية للياقة البدنية والرياضة والصحة، ويمكن للوالدين التجول مع أطفالهم، وقضاء فترة ما بعد الظهيرة في المسبح، الذي يتميز بإطلالات رائعة على ناطحات سحاب دبي، كما توفر الشرفة للضيوف، منطقة صالة، حيث يمكنهم الاسترخاء مع تناول الوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة.

تُعد الاستدامة، هي المفتاح في هذا الفندق، الذي يتميز بأنظمة الإضاءة الذكية، ورؤوس الدش الموفرة للطاقة، ونظام التدفئة بالطاقة الشمسية، وغرف الضيوف الذكية الرئيسة، كما يتوفر طلب تغيير بياضات الأسرّة.

تم تصميم الفندق، وفقاً لمتطلبات لائحة المباني المراعية للبيئة، ولديه نظام إدارة المباني، ومرافق لشحن المركبات الكهربائية.

يعد فندق إس 19، أحد أفضل الفنادق في فئتها في مجموعة الفنادق إس، إذ تم إنشاء المجموعة في عام 2018، لتقديم خدمة ممتازة، وتجربة مؤثرة لا تُنسى للضيوف المحليين والدوليين.

في عام 2019، أطلقت المجموعة أول فندق لها مع فندق إس البرشاء، الذي يحتل موقعاً مركزياً في مجمع دبي للعلوم، ويضم الفندق ذو الـ 4 نجوم، 246 غرفة فسيحة، ومجهزة تجهيزاً جيداً، و12 جناحاً مذهلاً، وثلاثة مطاعم مميزة، ومنتجعاً صحياً (سبا) عالمي المستوى.

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