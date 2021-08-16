طيران الإمارات و«إيرلينك» يتعاونان باتفاقية شراكة في الرمز

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات وإيرلينك Airlink عن توسيع شراكتهما بإبرام اتفاقية رمز مشترك، ما يتيح لعملاء الناقلتين المسافرين من وإلى جنوب أفريقيا الوصول بسهولة إلى أكثر من 40 وجهة محلية وإقليمية في 12 دولة أفريقية.

وتوفر اتفاقية الرمز المشترك لعملاء طيران الإمارات رحلات لمواصلة سفرهم لا توفرها أي ناقلة أخرى في أفريقيا، كما تعزز الشراكة طويلة الأمد التي تربط طيران الإمارات مع شركة خطوط جنوب أفريقيا الجوية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستأنف طيران الإمارات رحلاتها إلى جنوب أفريقيا وتكثف عملياتها لتزويد العملاء اتصالاً محسّناً عبر بواباتها الثلاث في البلاد، جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان. كما ستوفر اتفاقية الرمز المشترك الجديدة بين طيران الإمارات وإيرلينك أسعاراً تنافسية والسفر بتذكرة واحدة ونقلاً سلساً للأمتعة عند السفر مع كلا الناقلتين.

وأصبح الآن بإمكان لعملاء المسافرين إلى جنوب أفريقيا الانتقال عبر كل من جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان إلى نقاط محلية، مثل بلومفونتين وجورج وأوبينجتون ونيلسبروت وهودسبروت وكيمبرلي وسكوكوزا وبيترماريتسبيرج وريتشاردز باي وسيشين ومثاثا وبورت إليزابيث. وكذلك إلى نقاط أخرى في دول الجنوب الأفريقي، مثل غامبورن وكاسين ولومومباشي ودار السلام وعنتيبي وماسيرو وتناناريف وبيمبا وتيت ومون وفيكتوريا فولز وولفز باي ومابوتو وويندهوك وهراري ولوساكا وناودولا وبولاوايو وليفينغستون ومدن أخرى.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يشكّل توسيع الشراكة بين طيران الإمارات وإيرلينك خطوة مهمة إلى الأمام في علاقاتنا القائمة. وتعزز اتفاقية الرمز المشترك الجديدة خدماتنا كما توفر مرونةً وخيارات واسعة للعملاء الذين يسافرون خارج محطاتنا في جنوب أفريقيا إلى نقاط أخرى في البلاد أو لوجهات في الدول المجاورة. وانطلاقاً من التزامنا تنمية عملياتنا في جنوب أفريقيا، وتوفير فرص الاتصال القوية.

فإننا نأمل أن تساعد شراكتنا مع إيرلينك على بدء تعافي صناعة السفر والسياحة المحلية. ذلك أن اتفاقية الرمز المشترك مع إيرلينك ستعزز العلاقة القيّمة التي تربط طيران الإمارات مع شركة خطوط جنوب أفريقيا الجوية، والتي نتطلع إلى استئنافها بمجرد عودة الناقلة الوطنية للبلاد إلى العمل».

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة إيرلينك رودجر فوستر عن سعادته بتوسيع الشراكة مع طيران الإمارات. وقال: «نفخر باختيار طيران الإمارات لنا شريكاً لها في جنوب أفريقيا، فهي تخدم جميع المحطات التي تمدنا بالحركة، ونحن قادرون معاً على توفير ربط شامل داخل جنوب أفريقيا والجوار، وكذلك ربط أفريقيا بالعالم. لقد أثرت الجائحة والإغلاقات وحظر السفر في قطاعي النقل والسياحة. ومع تقدم حملات التطعيم، فإننا نتوقع طفرة في الطلب على السفر من العملاء لزيارة الوجهات التي نخدمها».

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم مع كلتا الشركتين على emirates.com، أو من خلال وكالات السفر عبر الإنترنت وكذلك لدى وكلاء السفر المحليين.

وعززت طيران الإمارات عملياتها في جنوب أفريقيا، إذ تواصل الناقلة إعادة بناء شبكتها العالمية بأمان واستدامة، واستعادة الطلب في السوق من خلال ربط العملاء بدبي وعبرها من أكثر من 120 وجهة. كما تواصل توسيع وجودها في جنوب أفريقيا من خلال بناء علاقات قوية مع شركاء مثل إيرلينك، وتوفير مزيد من خيارات التواصل القيّمة التي تقدم تجارب أفضل لعملائها.

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