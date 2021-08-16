«نيشن تاورز مول» وجهة الزوار في «صيف أبوظبي للتسوّق»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من الفعاليات والحملات ذات القيمة المضافة دعماً لتعافي القطاعات السياحيّة ومراكز التسوّق والترفيه والمخصّصة لجميع أفراد المجتمع المحلي خلال عام 2021.

حيث يفرد «نيشن تاورز مول»، ذراعيه لاستقبال المتسوقين وروّاد الوجهات الشاملة والفاخرة للاستفادة القصوى من الشهر الأخير من موسم صيف أبوظبي للتسوّق، والتمتّع بباقة كاملة من القيم العالية بما تشمله من قطاعات الأزياء والمطاعم ومقاصد الجمال ومنافذ البيع بالتجزئة.

وقد حققت عروض أبوظبي نجاحاً بارزاً في بداية العام الجاري مع الحملة الشتويّة لموسم أبوظبي للتسوّق، حيث بلغت نسبة النمو 23% من إجمالي المبيعات مقارنة بالعام الماضي، ونسبة زيادة قدرها 17% في حجم إنفاق المستهلكين، فيما سجل قطاع التجزئة مبيعات قويّة وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار درهم ضمن المراكز المشاركة في الحملة.

ولمواصلة هذه التجارب الراقية ومتعددة الخيارات، ستتاح الفرصة لسكان وزوار العاصمة لاستكشاف العديد من منتجات العلامات العالميّة والمحليّة لدى أشهر تجّار التجزئة في هذا المركز التجاري المرموق، والانغماس في مزايا هذه الحملة الحصريّة الممتدّة لغاية 31 أغسطس 2021. فسواء كنت تبحث عن ترقية خزانة ملابسك أو تصميم منزلك أو شراء هدايا لأحبائك، فهناك كل ما يناسب ويرضي ذوقك ضمن قائمة مجزية ووفيرة.

وللتمتّع بتجربة تسوّق لا مثيل لها ترضي كافة أذواق وخبراء التسوّق على مستوى أبوظبي والإمارات، يضم «نيشن تاورز مول» أسماء تجاريّة فخمة ولامعة بما في ذلك دار الخياطة الحرفية الذي يدعى «بيسبوك إيطاليا»، ومتجر الأزياء الأنيقة «إس إتش كولكشن»، ومطعم «لافازا اكسبريشن»، ومطعم مادو، صانع الشوكولاتة البلجيكي الشهير «جوديفا»، والمطعم اللبناني الراقي «وافي جورميه»، ومتجر حلويات «سيز» الأميركي، و«جازلاونج سبا»، واستوديو «نيلز الإمارات».

و«سيسترز بيوتي لاونج»، والعيادة التجميليّة الحديثة والشهيرة «كوزميديكس سكين & ليزر»، و«جونيور كوزماتيك كورنر» وياس للعطور، ومجوهرات الفردان، و«وتش لاند»، و«بيرلز غاليري»، و«فرنش فلاور»، و«بلوميرانج»، وصيدليّة المنارة، و«بي فيت» لمعدات اللياقة البدنية، و«دولار رينت أي كار»، ومكتبة جرير، ومركز «ليتل وورلد ديسكفري»، و«ليتل وورلد»، و«فيليروي أند بوش» وفندق سانت ريجيس أبوظبي.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة الجهود الرائدة التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحيّة وترفيهيّه رائدة تلبّي كافة التطلعات، مع احتضانها لقائمة واسعة من أعرق مراكز الترفيه واللايف ستايل وخيارات تذوّق الأطعمة والإقامة عالميّة المستوى والمتاحة لتكون في متناول الجميع، إلى جانب حسن الضيافة التي تشتهر بها العاصمة الإماراتية، وعدد كبير من الأنشطة الترفيهيّة التي توفرها الحملة لكل من العائلات والأفراد والأزواج.

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