إمباور تزود «مرسى العرب» الضخم بـ 3700 طن تبريد

المصدر: دبي- البيان

وقعت مجموعة دبي القابضة ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عقداً لتزويد مشروع «مرسى العرب» الضخم بدبي بـ 3700 طن من خدمات تبريد المناطق، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من التزويد في نهاية العام الجاري 2021، وذلك من خلال توصيل شبكة المياه المبردة من محطة التبريد المتواجدة في جميرا، باستخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب، بشكل لا يسبب إزعاجاً لمنظومة النقل وذلك من خلال حفر نفق تحت شارع جميرا.

ويعد مشروع «مرسى العرب» أحد أضخم الوجهات البحرية السياحية والترفيهية التي يجري تطويرها على شاطئ جميرا. ويضم المشروع جزيرتين اصطناعيتين على جانبي فندق برج العرب، بمساحة إجمالية تبلغ أربعة ملايين قدم مربع (3700 متر مربع) حيث تتضمن فنادق مختلفة وفللاً فاخرة بالإضافة للمطاعم والمحلات التجارية ومراكز المؤتمرات والأفراح وناد لليخوت وغير ذلك. وتقدر تكلفة هذا المشروع الضخم بأكثر من 6 مليارات درهم (ما يعادل 1.72 مليار دولار).

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعد مشروع»مرسى العرب«من المشروعات السياحية غير المسبوقة في دبي والتي ترسخ مكانتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال الاستثمار النوعي الذي تنهض به دبي القابضة في تطوير الوجهات البحرية على ساحل الخليج العربي بدبي، والتي تجمع بين المباني السكنية الفاخرة والفندقية المرموقة والتجارية المميزة والترفيهية غير المسبوقة بالإضافة إلى حزمة واسعة من المرافق الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة.

وعبر بن شعفار عن ثقته بأن تساهم خبرات»إمباور«الواسعة في دعم مساعي مجموعة جميرا التابعة لدبي القابضة للحفاظ على صدارتها في تطوير خدمات ضيافة عالمية، لاسيما وأن إمباور أمضت قرابة العقد في تزويد المنشآت التابعة للمجموعة، وأبرزها فندق»جميرا«و»أبراج الإمارات«وفندق»برج العرب«، و»جميرا بيتش هوتيل«و»أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة«و»مدينة جميرا«والتي تضم ثلاثة فنادق مختلفة وهي فندق القصر، وفندق مينا السلام، وفندق دار المصيف، إضافة إلى قاعات المؤتمرات، والسوق، وتوسعة مدينة جميرا إلى جانب مشاريع دبي القابضة الرئيسية مثل منطقة الخليج التجاري، وجميرا بيتش ريزيدنس، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الطبية وغيرها.

كما أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي»إمباور) دعمها لقطاع الضيافة في دبي، حيث يتم تقديم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 17٪ من الفنادق في دبي باستخدام أحدث التقنيات الموفرة للطاقة دعماً لبيئة مستدامة.

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