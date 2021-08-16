«دبي للاستثمار»تستعد لتسلّيم وحدات عقارية بـ 3.5 مليارات درهم خلال النصف الثاني من 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي للاستثمار» عن جهوزيتها لتسليم مشاريع ووحدات عقارية متنوعة بقيمة 3.5 مليارات درهم خلال النصف الثاني من العام 2021؛ وتتضمن العقارات التي ستسلمها الشركة مركز تسوق ومتاجر تجزئة ومكاتب وفندقين، في إمارتي دبي والفجيرة، وذلك في خطوة تؤكّد التزامها بدعم عجلة نمو القطاع العقاري وازدهاره.

وتشمل هذه الوحدات العقارية المرحلة النهائية ضمن المساحات التجارية في مشروع «تلال مردف»، المشروع متعدد الاستخدامات في مردف بقيمة 3 مليارات درهم، والذي كانت الشركة قد سلّمت وحداته السكنية بنجاح في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، يتواصل العمل بوتيرة ثابتة لإتمام عمليات إنشاء مركز الطيف للأعمال في الفجيرة، المشروع متعدد الاستخدامات الذي تبلغ قيمته 470 مليون درهم، والمؤلف من مركز تسوق وبرج مكتبي وبرج سكني وفندق.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»: «نحن مرتاحون من الاستقرار الذي شهدناه في القطاع العقاري خلال الربع الأول من عام 2021، باعتباره أحد أبرز القطاعات التي تغطيها محفظة استثماراتنا ومشاريعنا. مع استكمال المراحل النهائية من مشاريعنا في مواقع استراتيجية، سنسهم في تقديم فرص استثمارية من شأنها تعزيز تنوع النشاطات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار. كما سنواصل التزامنا بوتيرة النمو السريعة، التي من شأنها تحقيق استدامة عمليات التطوير العقاري، وتمكين اقتصاديات المعرفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة».

ويقدّم مشروعا «تلال مردف» ومركز الطيف للأعمال مزيجاً مثالياً من الفئات السكنية والتجارية والفندقية، حيث يوفّران معاً 100 وحدة مخصصة لتجارة التجزئة بمساحات تزيد عن 240.000 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات مكتبية بمساحات تزيد عن 280.000 متر مربع، وأكثر من 350 غرفة فندقية وما يزيد عن 1200 وحدة سكنية وشقة مخدّمة.

وسيسهم مشروع الطيف للأعمال في رفع معايير التنمية الحضرية في إمارة الفجيرة، وتعزيز الفرص الاستثمارية ومكانة الإمارة كوجهة جاذبة للأعمال، مع تلبية احتياجات مختلف أساليب الحياة في مجالات الضيافة وتجارة التجزئة والترفيه في دولة الإمارات.

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