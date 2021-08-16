إثراء دبي تطلق ون ديرة في مشروع إثراء ديرة

المصدر: البيان

أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري الرائدة المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اليوم عن إطلاق "ون ديرة" ضمن مشروع إثراء ديرة. وقد تم إنجاز المنطقة في الوقت المحدد لتلحق بالمناطق الأخرى ومنها شرينه، عوشه، عفراء، مريم وهند بلازا والتي تم تسلميها بين سبتمبر 2020 ومارس 2021.

وتضم ون ديرة مبنى مخصص للمساحات المكتبية، ومبنى فندقي يشمل 131 غرفة، ومجمع مؤلف من طابقين مخصصين لتجارة التجزئة بالإضافة إلى إثنتين من أهم المميزات الرئيسية للمشروع، محطة مركزية مدمجة للنقل، وأول مركز تجاري في دبي يتم إنشاؤه فوق محطة المترو، ليتميز بموقع مركزي ملائم. وستتكامل ون ديرة بخدماتها مع المجمعات السكنية والتجارية المحيطة في المناطق 1، 2، 3، 11 و13 من المرحلة الأولى والتي تضم 2200 وحدة سكنية، 700+ وحدة لتجارة التجزئة، 700000 قدم مربع من المساحات المكتبية ، متاجر مخصصة للمقاهي والمطاعم، وثمانية فنادق تحمل علامات عالمية مثل أداجيو، ويندام، سوبر 8، وفندق دايز بمجموع 1450 مفتاح.

بهذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، "يستمر مشروع إثراء ديرة بالتطور والتقدم على الطريق الصحيح ليصبح أحد الوجهات الرئيسية في دبي، بما يضيفه من عروض تجارية، سياحية ومساحات للمبيعات بالتجزئة مع كل إنجاز جديد يحققه. يعمل المشروع على تحديث وتحسين إحدى أقدم المناطق الحضرية في دبي فيختصر رؤية المدينة للاستدامة، الابتكار والتنقل فيما يحافظ على تراث المنطقة".

يقدم ون ديرة عروضا متميزة لمجتمع الأعمال فيضيف 55 وحدة تجزئة جديدة، و73000 قدم مربع من المساحات المكتبية للتأجير، بالإضافة إلى فندق دايز الذي يشمل 131 مفتاح.

كما ستتضمن ون ديرة أول محطة مركزية مدمجة للنقل في دولة الإمارات، ما يحد من الاعتماد على السيارات الخاصة، يعزز الحركة ويسهل تنقل البضائع والأفراد في المنطقة. وتوفر شبكة التنقل الشاملة وصولًا سهلًا إلى جميع خدمات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مكان واحد، ومنها محطة المترو، موقف الباصات، مواقف التاكسي، و158 موقف إضافي.

كما تعتبر ون ديرة السباقة في الكشف عن أول مجمع تجاري مبني فوق محطة مترو في دبي. ويعتبر المفهوم الجديد في التجزئة إحدى العجائب المعمارية بفضل هيكله المميز، موقعه الفريد وتصميمه المثير للإعجاب. ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا ضخمًا بفضل العدد الكبير من مستخدمي المحطة يوميًا.

يهدف مشروع إثراء ديرة، المشروع متعدد الاستخدامات، إلى إعادة إحياء المركز التجاري الرئيسي لإمارة دبي، ما يجذب العديد من العلامات التجارية الجديدة والرائدة إلى المنطقة. ويستقطب المشروع العائلات والشركات التجارية بفضل المساحات الخضراء، الحدائق المجاورة، المساحات المخصصة للسير، في واحدة من أبرز المجمعات التي تتمتع بموقع استراتيجي يعزز ازدهار الأعمال.

في العام 2021، تخطط إثراء دبي لإطلاق مناطق إضافية جديدة ضمن مشروع إثراء ديرة وتحديدًا المنطقة 8 و9 في الربع الثالث من العام، والمنطقة 5 و10 في الربع الأخير من العام الجاري

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