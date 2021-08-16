%60 الطاقة الاستيعابية لكل فعاليات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لفعاليات الأعمال من معارض ومؤتمرات، وجميع الفعاليات المجتمعية والرياضية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية من مسرحيات وحفلات غنائية بنسبة 60 %، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء الكمام والتعقيم الدوري وتفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

كما قررت الدائرة تحديد الطاقة الاستيعابية في المطاعم السياحية بنسبة 80% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وتفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

وقالت الدائرة في تعميم حديث حصلت «البيان» علي نسخة منه، إنه تقرر السماح بالجلوس لعدد 10 أشخاص على الطاولة الواحدة مع إلزامية ارتداء الكمام عند الحركة، وتحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الصالات الرياضية ومراكز السبا وتفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

وأشارت الدائرة إلي تحديد الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح والمناسبات بنسبة 60 %، على ألا يتعدى عدد الحضور 100 شخص مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

ونوهت الدائرة إلى قصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والأنشطة والمناسبات الثقافية والاجتماعية والفنية على المطعمين الحاصلين على جرعتي اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية شرط ألا يكون قد مر أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية و3 أشهر على الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية خلال مدة 48 ساعة قبل المناسبة وأن يكون حرف «E» أو النجمة ظاهراً في تطبيق الحصن.

كما تقرر تحديد الطاقة الاستيعابية في المتاحف والمراكز الثقافية والترفيهية بنسبة 80 % مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وتفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

وأكدت الدائرة بأنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية من قبل مفتشي دائرة والسياحة – أبوظبي للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة هذه الإجراءات.

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