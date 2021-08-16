235.3 مليوناً أرباح «أمانات» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة «أمانات» القابضة 235.3 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول 2021، مقابل 0.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وتضاعف إجمالي الدخل بواقع تسع مرات ليبلغ 255.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2021 مقابل 28.2 مليوناً، خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما شهد الدخل من الاستثمارات نمواً ملحوظاً ليسجل 251.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2021 مقابل 21.3 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام السابق.

يأتي ذلك الأداء الاستثنائي في ضوء النتائج القوية، التي حققتها محفظة استثمارات أمانات بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم خلال النصف الأول 2021، والتي واصلت مسار النموٍ التصاعدي حتى نجحت في التعافي من مستويات التراجع التي شهدتها خلال النصف الأول من العام السابق، بسبب تداعيات انتشار جائحة «كورونا».

كما عزز ذلك الأداء القوي نجاح «أمانات» في تحقيق أرباح بقيمة 160 مليون درهم عن صفقة التخارج من حصتها بشركة «تعليم» القابضة خلال أبريل الماضي، فضلاً عن المساهمة القوية من أحدث استثماراتها بقطاع الرعاية الصحية المتمثل في مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل.

وأشاد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «أمانات» بالأداء الاستثنائي للشركة، الذي أحرزته خلال النصف الأول من خلال الأرباح والنتائج القوية، التي حققتها استثماراتها بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم مدعوماً بصفقة التخارج من شركة «تعليم» القابضة، خلال الربع الثاني من هذا العام، ودلّ أداء الشركة على قدرتها في مواصلة تحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين، وعن الجودة الفائقة لاستراتيجية النمو المتطورة التي تتبناها، وقد أسهم ذلك في توجيه دفة القيادة نحو طريق النمو والتطوير، ما أثمر عن تعظيم الاستفادة من حالة التعافي، التي يشهدها السوق عقب القيود، التي فرضتها جائحة «كورونا».

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