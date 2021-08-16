سوق أبوظبي فوق 7600 نقطة و«دبي» يعاود الصعود

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

صعدت الأسهم المحلية في جلسة بداية الأسبوع لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث واصل سوق أبوظبي صعوده وتحقيق أرقامه القياسية ليغلق عند 7601 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم البنوك والطاقة والاتصالات، كما عاود سوق دبي الصعود ليغلق عند 2816 نقطة بدعم قطاعات العقار الاستثمار والتأمين والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها نحو 1.17مليار درهم بأبوظبي و137 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 323 ملايين سهم، موزعة بواقع 191 مليون سهم في أبوظبي ونحو 132 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 6393 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.04% ليصل إلى 2816 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاع العقار بنسبة 0.4% بصعود «الاتحاد العقارية» 2% و«إعمار للتطوير» 1.6% و«داماك» 0.82%، و«إعمار العقارية» 0.24%، بينما استقرت أسهم «ديار» و«إعمار مولز» دون تغير يذكر. وصعد قطاع الاستثمار 0.16% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.56%.

بينما هبط «سوق دبي المالي» 0.94% و«شعاع كابيتال» 1.55%. كما صعدت أسهم قطاعات التأمين 0.28% والسلع 0.41 % والخدمات بنسبة 0.36%.

وتراجع قطاع البنوك 0.14% بضغط هبوط «دبي الإسلامي»0.19%، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق. وهبط قطاع النقل 0.45% بنزول «العربية للطيران» 0.71% و«أرامكس» 0.26%، بينما صعد «الخليج للملاحة» 0.7%. واستقر قطاع «الاتصالات» عند إغلاقه السابق.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 25.4 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش المالية» بنحو 23 مليون درهم، ثم «أمانات القابضة» نحو 13.7 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» 12.4 مليوناً. وحقق سهم مجموعة «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 13%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 11.4%، ثم «أمانات القابضة» 5.4%، فيما كان «الوطنية للتبريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3%.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي التحليق وتحقيق أرقامه القياسية وصعد بنسبة 0.1% ليغلق عند 7601 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم صعود قطاع البنوك 0.3% بصعود «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 0.41%، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.36%، كما صعد قطاع الطاقة 0.37% بارتفاع «دانة غاز» 1.58%.وهبط قطاع العقار 1.52% مع تراجع سهم «الدار» 1.65%.

بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.87%، كما هبط قطاع الاتصالات 0.1% بنزول سهم «اتصالات» 0.08% و«الياه سات» 0.75%، ونزل قطاع التأمين 0.1%. وتصدر النشاط في سوق أبوظبي«العالمية القابضة» الذي ارتفع بنسبة 0.07% مستقطباً 334 مليون درهم.

إفصاحات

* أعلنت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد فترة الاكتتاب في أسهم الشركة حتى يوم 19 أغسطس 2021.

* تعقد شركة «دريك أند سكل انترناشيونال» غداً اجتماع مجلس الإدارة لمراجعة نتائج البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 والموافقة عليها.

* حددت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) يوم الأحد 5 سبتمبر 2021 لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة توزيع أرباح نصف سنوية للمساهمين والمصادقة على اجتماع مجلس الإدارة السابق.

* اعتمد مجلس إدارة «المدينة للتمويل والاستثمار» المعلومات المرحلية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

* اعتمد مجلس إدارة «غلفا للاستثمارات العامة» في قرار بالتمرير البيانات المالية المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

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