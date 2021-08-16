31.9 مليون درهم أرباح «سلامة» النصفية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، أمس عن تحقيق 31.9 مليون درهم أرباحاً عن النصف الأول 2021، بالمقارنة مع 17.01 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت.

وسجلت الشركة صافي دخل قدره 40.29 مليون درهم للنصف الأول من العام، كما بلغ صافي دخل الاكتتاب 84.96 مليون درهم، بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها «سلامة» لتعزيز قدراتها الرقمية بإعادة هيكلة إجراءاتها وعملياتها وخدمات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة؛ فضلاً عن ضوابط الاكتتاب المتشددة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «سلامة»: إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الثاني 2021 تعكس أداء الشركة القوي ومرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة. والأهم من ذلك أننا نجحنا في مواصلة النمو، ونشهد زيادة في الدخل الاستثماري ودخل الاكتتاب.

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