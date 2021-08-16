«جلفار» تعاود الربحية بـ 73 مليوناً في الربع الثاني

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

عادت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» للربحية خلال الربع الثاني 2021 للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

حيث سجلت 73 مليون درهم أرباحاً، وبلغت مبيعات الشركة 221.3 مليون درهم بنمو 30% عن الربع الثاني 2020.

جاء هذا التحول الإيجابي مدفوعاً بنمو إيرادات المنتجات ذات الهوامش الربحية المرتفعة إلى جانب تصنيع لقاح «كوفيد 19» والتأثيرات الإيجابية لإجراءات خفض التكاليف، التي نفذتها الشركة. كما أن العودة بنجاح إلى الأسواق الرئيسية مثل السعودية وسلطنة عُمان والبحرين والكويت تواصلت خلال الربع الماضي.

وأسهم التقدم في سحب الاستثمارات من الأنشطة غير الأساسية، بالإضافة إلى مكاسب تحققت لمرة واحدة من عملية تسوية الأرصدة السابقة غير المسددة مع الموزعين في عودة الشركة إلى تحقيق الربحية. وقال الشيخ صقر حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»:

قدّمنا أداء استثنائياً خلال النصف وكان مسار التعافي الذي خاضته «جلفار» ثابتاً ومتسقاً، ومن المشجع أن نشهد عودتنا إلى تحقيق الربحية، ما يشكل شهادة دامغة على تركيز الإدارة والتزامها الراسخ ليس فقط باستعادة مكانتنا الريادية، ولكن أيضاً بفتح فرص وآفاق جديدة للنمو.

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