«أغذية» تستحوذ على 75 % من «أطياب الإسماعيلية»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد عمار الغول، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة «أغذية» أن الشركة سوف تستحوذ على 75% من أسهم شركة «أطياب الإسماعيلية» في مصر خلال أيام قليلة، مشيراً إلى وصول الشركة إلى المراحل النهائية في صفقة الاستحواذ باستثمار 500 مليون درهم، مؤكداً أنه سيتم تسديد قيمة الاستحواذ لتنتقل الملكية للمجموعة قبل نهاية أغسطس الجاري.

وأوضح عمار الغول في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» أن المجموعة سوف توزع أرباحاً مرحلية تصل إلى 65 مليون درهم، وسيتم توزيعها الشهر المقبل عقب الجمعية العمومية. وأشار إلى أن نتائج الاستحواذ على «أطياب الإسماعيلية» المصرية سوف تنعكس على النتائج المالية في الربع الثالث والرابع.

وأكد أن هناك عمليات استحواذ جديدة محتملة جديدة يتم دراستها وفرص استحواذات جديدة الفترة المقبلة يتم الآن تقييمها وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

شركات جديدة

وحول أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال النصف الأول، أكد أنه تم إضافة 228 مليون درهم مبيعات من الشركات الجديدة بعد دمج شركة «الفوعة» ومخبز حلويات الفيصل، وشركة «النبيل للصناعات الغذائية» ضمن قسم الأعمال الاستهلاكية في المجموعة.

مشيراً إلى أن المبيعات الجديدة أضافت لنا 26 مليون درهم أرباحاً أي أن هامش الربح وصل إلى نسبة 10%، وفي ضوء الاستحواذ على الشركات الثلاث ارتفعت مساهمة الإيرادات الصافية للقسم بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 65%، في حين حقق قسم الأعمال الزراعية نسبة الـ 35% المتبقية من إيرادات المجموعة.

تدفقات

وأضاف إنه تم إضافة تدفقات نقدية 110 ملايين درهم زيادة بالقياس مع النصف الثاني 2020. وقال: رفعنا توصية إلى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 8.25 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول 2021. وأكد أن المجموعة تهدف إلى حماية الأعمال الأساسية في قطاع السلع الاستهلاكية والحفاظ على مستوى ربحيتها، والحفاظ على كفاءة إدارة الأعمال، والاستمرار في النمو من خلال الاستحواذات والاندماجات الجديدة.

وكانت «مجموعة أغذية» قد أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021، وحققت المجموعة ربحاً صافياً بلغ 67.9 مليون درهم وإيرادات بقيمة 1.32 مليار درهم خلال النصف الأول 2021. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول المجموعة 4.6 مليارات درهم في 30 يونيو 2021، بزيادة وصلت إلى 46% مقارنة بنهاية 2020.

كما أُدرجت أسهم «مجموعة أغذية» ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، اعتباراً من إغلاق السوق في 27 مايو 2021 بعد استيفاء جميع شروط الإدراج، والتي تشمل قيمة الشركة في السوق ومعدلات السيولة وعوامل الإدماج الأجنبية وغيرها الكثير.

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