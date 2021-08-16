تعاون بين «تيك توك» و«شوبيفاي» للترويج للعلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تيك توك» عن تعاونها مع شركة «شوبيفاي» للتجارة الإلكترونية لمساعدة آلاف التجار على إنشاء وإدارة حملات تسويقية موجهة بشكل مباشر نحو مجتمع «تيك توك» الحيوي وللترويج للعلامات التجارية.

وتعد العلامات التجارية جزءاً مهماً من تجربة منصة «تيك توك»، حيث يقوم أعضاء المجتمع في المنطقة بالتواصل مع العلامات التجارية المفضلة لديهم عبر المنصة.

وذكر 88% من المشاركين في دراسة عالمية حديثة شملت مستخدمي «تيك توك»، أنهم اكتشفوا محتوى جديداً يستمتعون به أثناء استخدامهم للتطبيق، بينما قال حوالي نصف المشاركين في الدراسة إنهم اكتشفوا منتجات جديدة من خلال إعلانات منشورة بواسطة منتج أو علامة تجارية.

ويمكن لمختلف أنواع الشركات، تنمية علاماتها التجارية على المنصة من خلال إطلاق محتوى إبداعي يروي قصص العلامة ويعرض منتجاتهم. ومنذ إطلاق منصة «تيك توك» للأعمال، تمكنت علامات تجارية من جميع أنحاء العالم بالتواصل مع مستخدمي «تيك توك» بشكل قيّم، من خلال تبنيها للثقافة المميزة التي تجعل هذه المنصة فريدة من نوعها.

وقد أصبحت التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قناة ذات أهمية متزايدة بالنسبة للتجار لتوسيع قاعدة جمهورهم وبهذا الموجب قامت منصة «تيك توك» بتوفير حلول بسيطة وقابلة للتطوير، تتيح للشركات التواصل بشكل حقيقي ومباشر وفعّال مع مجتمعها.

وقال شانت أوكنيان، مدير عام حلول الأعمال العالمية في «تيك توك» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: نحن سعداء جداً للإعلان عن هذه الشراكة لتزويد التجار بمنصة فريدة للوصول إلى جماهير جديدة بطريقة جذابة ومبتكرة لا يمكن أن يجدوها في أي مكان آخر.

من جانبه، قال ساتيش كانوار، نائب رئيس المنتجات في «شوبيفاي»: نحن سعداء بأن نكون الشريك الأول لمنصة «تيك توك» في عالم التجارة الإلكترونية، لا سيما في الوقت الذي يستعد فيه تجارنا لموسم العطلات الذي تزداد فيه عادات التسوق عبر الإنترنت.

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