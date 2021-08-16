483 % نمو أرباح «الاتحاد العقارية» في الربع الثاني

المصدر: (دبي - وام)

ارتفعت أرباح «الاتحاد العقارية»، المطور العقاري في دبي بنسبة 483% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 26.83 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام نفسه وذلك ضمن نتائجها المالية المجمعة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 والتي أعلنت عنها.

وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي أرباحها المتحققة بلغ حوالي 32.4 مليون درهم في حين ارتفعت الإيرادات من عقود العملاء لتبلغ 197.5 مليون درهم تقريباً، فيما ارتفعت قيمة أصول الشركة لتبلغ 6 مليارات درهم.

وقال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس الإدارة إن الأداء الإيجابي لشركة الاتحاد العقارية ومجموعة شركاتها التابعة للربع الثاني متواصل وهو أمر جدير بالملاحظة في إطار مساعي الإدارة وتنفيذاً لاستراتيجيتها ورؤيتها للحفاظ على حقوق المساهمين وتحقيق أفضل النتائج.

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