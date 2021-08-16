الإمارات تقود «الجيل الثالث» من التجارة الإلكترونية في المنطقة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد خبراء تسويق إلكتروني أن الإمارات تقود حالياً الابتكارات الحاصلة في سوق التجارة الإلكترونية السريعة (Q-commerce) – التي باتت تعرف بـ«الجيل الثالث من التجارة الإلكترونية» - في المنطقة والمتوقع أن يصل حجمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20 مليار دولار (73 مليار درهم) بحلول 2024، مدفوعاً بقطاع توصيل الطعام بشكل أساسي.

ولفت الخبراء إلى أن الدولة من أكثر الأسواق نضجاً على مستوى العالم من ناحية البنية التحتية لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت وأنماط الدفع الإلكترونية في المنطقة والعالم، مما يوفر لسوق التجارة الإلكترونية السريعة ومنصات توصيل الطلبات الذكية بيئة مثالية لتحقيق النجاح في القطاع.

مؤكدين أن نموذج عمل التجارة الإلكترونية السريعة – الذي يقوم على توصيل السلع والخدمات التي يتم تسوقها عبر التطبيقات الذكية وذلك في أقل من 30 دقيقة - يعزز مفاهيم الاستدامة وخدمة العملاء وتسريع التحول الرقمي وتكنولوجيا الطعام والمطابخ السحابية وغيرها من التقنيات المرتبطة في الدولة.

وتشير تقديرات في تقرير صادر عن شركة ماستركارد إلى أن 20-30% من التحول نحو خدمات التوصيل عبر الإنترنت حول العالم بعد أزمة «كوفيد19» سيصبح دائماً، وتوقع التقرير أيضاً أن تستمر 70 إلى 80% من الزيادة في معدلات التجارة الإلكترونية على البقالة بشكل دائم. وأكد الخبراء وجود استجابة مذهلة من العملاء في الإمارات تجاه التجارة الإلكترونية السريعة، مشيرين إلى أن تلك الخدمة تسجل حالياً إقبالاً قوياً في أغلب أسواق المنطقة.

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