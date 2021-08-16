717 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 717 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 262 مبايعة بقيمة 606.66 ملايين درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 203.85 ملايين درهم، و231 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 402.81 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات، بقيمة 14 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 20 مبايعة، بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 90.4 مليون درهم، منها 6 رهونات أراض، بقيمة 10.88 ملايين درهم، و52 رهن فلل وشقق، بقيمة 79.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6، بقيمة 9 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 8 ملايين درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 20.83 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم.

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