50 % نمو المعاملات السكنية بدبي في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي ارتفاعاً ملحوظاً في المعاملات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2021، وفقاً لأحدث الأبحاث والتقارير التي أجرتها شركة «تشيسترتنس» الدولية المتخصصة في قطاع الخدمات العقارية، بالتزامن مع استمرار الاهتمام من المشترين الدوليين، ما أدى إلى زيادة المبيعات ودفع عجلة التعافي والانتعاش في السوق.

وأظهرت النتائج التي تم الكشف عنها في أحدث تقرير لشركة «تشيسترتنس» عن سوق الإمارات العقاري للربع الثاني، أن إجمالي قيمة المعاملات في دبي قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50% تقريباً على أساس ربع سنوي إلى 31.02 مليار درهم مقارنة بـ 20.77 مليار درهم في الربع السابق، كما بلغ إجمالي قيمة الصفقات أعلى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2013.

حيث بلغت المبيعات السكنية في المجمل 31.67 مليار درهم، في حين بلغ حجم التعاملات الإجمالية 14.426 وحدة عن الربع الأول بزيادة قدرها 35.48%، كما شكلت مبيعات العقارات المكتملة 71% من إجمالي قيمة التعاملات و59% من الحجم في الربع الثاني، ولم تصل المبيعات على الخارطة إلى مستوى فترة ما قبل الجائحة.

المعاملات السكنية

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى «تشيسترتنس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع اقتراب المعاملات السكنية من مستويات قياسية فقد لعب الاهتمام الدولي المتزايد دوراً رئيسياً في ذلك بالتزامن مع نجاح تعامل دبي مع الجائحة لدعم الطلب بعد الإغلاق من المشترين المستمد من إطلاق تأشيرات جديدة ونوعية الحياة في الإمارة والأسعار الجذابة نسبياً».

وأضاف: «شهدنا تحسناً واضحاً في السوق العقاري بين المقيمين هذا العام تزامناً مع الرغبة في الشراء قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار إلى جانب معدلات الرهن العقاري المواتية وحوافز المطورين السخية، وهذا ما يحفز المبيعات».

مبيعات الفلل

في قطاع مبيعات الفلل في دبي، أدى طلب المستخدم النهائي القوي واستمرار اهتمام المشترين الدوليين إلى دعم الأسعار في الربع الثاني، وارتفع متوسط أسعار الفلل 5.7% على أساس ربع سنوي، ما يدعم ارتفاعاً بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

وشهدت مناطق المروج /‏‏‏ الينابيع أعلى زيادة ربع سنوية بنسبة 6.6%، حيث بلغ متوسط الأسعار 885 درهماً للقدم المربع، ارتفاعاً من 830 درهماً في الربع الأول، وتليها منطقة البحيرات بزيادة 6.5%، حيث وصلت إلى 1.065 درهماً للقدم المربع بعدما كانت 1.000 درهم في الربع السابق، وشهدت منطقة جميرا بارك ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 5.4%، بينما شهدت نخلة جميرا والمرابع العربية ارتفاعات بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي.

وكانت منطقة نخلة جميرا هي الموقع الوحيد الذي شهد ارتفاعاً مضاعفاً على أساس سنوي، حيث ارتفع متوسط الأسعار 12.4%، كما شهدت منطقة البحيرات والسهول /‏‏‏ الينابيع مكاسب ملحوظة بلغت 8.7% و8.6% على التوالي.

أسعار الشقق

وشهدت أسعار الشقق في دبي ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع متوسط القيم 0.8% على أساس ربع سنوي، على الرغم من تفاوت الأداء حسب الموقع، وبقيت الأسعار أقل 3.7% عن مستواها في الربع الثاني من عام 2020.

وسجلت «ذا فيوز» أعلى ارتفاع ربع سنوي في الأسعار، بنسبة 5.3% وبمتوسط أسعار بلغ 1.085 درهماً للقدم المربع مقارنة بـ 1030 درهماً في الربع السابق، كما ارتفعت الأسعار في وسط مدينة دبي بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي، كما شهدت مناطق كل من: أبراج بحيرات الجميرا وذا جرينز ارتفاعات ربع سنوية في الأسعار بنسبة 3% لتصل إلى 765 درهماً و860 درهماً للقدم المربع على التوالي.

كما حققت مناطق: مرسى دبي وموتور سيتي والخليج التجاري والمدينة العالمية، ارتفاعات أكثر اعتدالاً في الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 2.2% و1.8% و1.5% و0.7% على التوالي، حيث سجلت جميع المواقع الأخرى انخفاضاً ربع سنوي بين -1.0% إلى -5.1%، وشهدت منطقة دبي لاند أكبر انخفاض فصلي بنسبة 5.1% لتصل إلى 590 درهماً للقدم المربع تليها منطقة ديسكفري جاردنز بنسبة 2.6% إلى 483 درهماً للقدم المربع.

وشهدت مناطق كل من: وسط مدينة دبي (داون تاون) وذا فيوز وذا جرينز والخليج التجاري، ارتفاعاً سنوياً في الأسعار بنسبة 4.4% و3.3% و2.9% و0.3% على التوالي، مع انخفاض الأسعار في جميع المواقع الأخرى بين 0.2% و12.4-% على أساس سنوي.

نخلة جميرا

وشهدت نخلة جميرا أعلى زيادة في إيجارات الفلل بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي، تليها عقارات جميرا للغولف، فيكتوري هايتس والبحيرات، التي سجلت زيادات بلغت 3.4% و3.1% و3% على التوالي، كما شهدت جميع المواقع الأخرى زيادات ربع سنوية تراوحت ما بين 1.6% و2.3%.

وسجل متوسط إيجارات الشقق في دبي انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الثاني بالتزامن مع استمرار تفضيل المستأجرين للفلل إلى جانب زيادة العرض لفترة طويلة، ما أدى إلى انخفاض الضغط عبر المواقع الثانوية، كما انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 0.5% في المتوسط وظلت أقل بنسبة 8.7% عن مستواها في الربع الثاني من عام 2020.

وسجلت منطقة وسط مدينة دبي (داون تاون) زيادة طفيفة في متوسط الإيجارات بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي يليه منطقة مرسى دبي (دبي مارينا) بنسبة 1.5% وأبراج بحيرات جميرا بنسبة 1.1%. وسجل مركز دبي المالي العالمي أعلى انخفاض فصلي عند 3.4%، تلاه ديسكفري جاردنز عند 2.8%. وسجلت كل من: واحة دبي للسيليكون ودبي لاند انخفاضاً بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي.

وأضاف هوبدن: «في حين أننا نتوقع أن تواجه إيجارات الشقق ضغوطاً مستمرة على المدى المتوسط، فإن الاهتمام الواضح بتأشيرة العمل عن بعد لدولة الإمارات، إلى جانب انتعاش الاقتصاد ودفع عجلة التعافي يجب أن تعمل على دعم الطلب».

ملكية الأرض

قال هوبدن: «يرجع الارتفاع في أسعار إيجارات الفلل في المقام الأول إلى استمرار اهتمام المستأجرين بملكية الأرض، حيث أبلغنا الوكلاء العقاريين عن أن هناك تزايداً ملحوظاً في الاستفسارات عن الفلل منذ تخفيف قيود التباعد الاجتماعي العام الماضي».

وأضاف: «نتوقع أن تتفوق إيجارات الفلل بالأداء على المتوسط السكني الأعلى خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع استمرار سياسات العمل من المنزل في جميع أنحاء القطاع الخاص، حتى لو كان ذلك على أساس العمل بدوام جزئي».

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