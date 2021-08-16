انطلاقة جديدة لمركز دبي التجاري العالمي بالتزامن مع «إكسبو»

المصدر: دبي - وام

لعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً رئيسياً في تنويع اقتصاد دبي، وعمل على خلق أثر اقتصادي أوسع، مرسخاً مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وسياحة الأعمال.

ويفتح المركز أبواب المنطقة أمام صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية، وأصبح قلب مدينة دبي النابض بالحياة، حيث يواصل نموه كمنصّة للفرص والإبداع والتواصل لما يتمتع به من مكانة فريدة بوصفهِ المركز الرائد للفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

عام الخمسين

وعن استعدادات وتحضيرات المركز للاحتفال بعام الخمسين للدولة، والذي يتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، أكد ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، لوكالة أنباء الإمارات، أن نجاح الإمارات هو نتاج لرؤية قيادتها وانتهاجها للفكر المنفتح والتقدمي في مجال التجارة والأعمال.

مضيفاً أنه بينما تستعد دبي لاستضافة العالم في معرض إكسبو، فإن مركز دبي التجاري العالمي يستعدّ لتشغيل مركز دبي للمعارض أكبر موقع في «إكسبو 2020 دبي»، والذي سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لمساحة المعارض الداخلية في دبي بنسبة 45 %، مقدّماً فرصاً جديدة للنموّ الاقتصادي من خلال التوسّع في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

واعتبر أن المركز يمثل قيمة فريدة بما يُقدمه من مساحات عرض عالمية المستوى وبما يمثّله كمركز للأعمال والتجارة الدولية، وسيستضيف المعارض التجارية والاجتماعات والمؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية والإقليمية خلال فترة إكسبو الممتدة على مدار 6 أشهر. ولفت إلى أن المركز سيعزز البنية التحتية لقطاع المعارض في دبي ومن جاذبيتها للشركات العالمية، وقد تم بناء المركز بهدف استضافة الفعاليات الكبرى للشركات والصناعات المهمّة ذات التأثير على مستوى العالم.

وعن إنجازات المركز في قطاع الضيافة والمعارض خلال السنوات الماضية، أكد جلفار أن مركز دبي التجاري العالمي يُعد داعماً عالمياً للتجارة الدولية، ويهدف لأن يصبح الوجهة الرائدة على مستوى العالم لإقامة جميع أنواع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وبالإضافة إلى كونه مساهماً مباشراً في اقتصاد دبي فقد منح المركز دائماً المستثمرين الأجانب الفرصة لرؤية ما يُمكن أن تقدّمه الإمارة من بنية تحتية متميّزة وعدد كبير من الصناعات سريعة النمو بجانب الدعم الحكومي الكبير والبيئة التنظيمية الملائمة للأعمال مع قدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق ذات الإمكانات العالية ومعدلات النمو السكاني السريعة والاحتياجات المتنامية.

دور حيوي

وبشأن الدور الحيوي الذي استطاع المركز أن يلعبه في اقتصاد دبي، أوضح أن مركز دبي التجاري العالمي لعب خلال الـ40 عاماً الماضية دوراً رئيسياً في تنويع اقتصاد دبي، كما عمل في الوقت نفسه على خلق أثر اقتصادي أوسع مرسخاً مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة وسياحة الأعمال، مضيفاً أن دبي تُعدّ اليوم بوابة الوصول إلى الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إضافة إلى أنها الوجهة المفضّلة للشركات الأوروبية.

وذكر أن المركز يقوم بدور هام في تيسير التجارة والتنمية بين القارات ويمتد دوره لما هو أبعد من تشجيع التصدير والاستيراد المحلي، إذ يُعدّ بحق مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال ومحفزاً للنمو يجمع العالم، ويتيح التواصل لتحقيق الفرص المحتملة في كل مكان، ويساهم جميع منظمي الفعاليات والعارضين والزوّار بشكل مباشر وغير مباشر على الإنفاق في جميع أنحاء دبي ويغطّي الأثر الاقتصادي المباشر مجموعة من القطاعات تشمل الفنادق والمطاعم والتجزئة والنقل والخدمات الحكومية والتجارية.

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