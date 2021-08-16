«طيران الإمارات» تنال 3 شهادات ذهبية

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت «طيران الإمارات» على ثلاث شهادات ذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث. وتعد «طيران الإمارات» الناقلة الوحيدة التي تنال هذه الجوائز في عامين متتاليين، إذ حصلت على الذهب في ثلاث فئات:

جائزة سلامة الأسطول، وجائزة الصحة والسلامة، وجائزة السلامة الترفيهية، ما يعتبر دليلاً على تحقيقها نتائج ملموسة في أنظمة حوكمة أداء السلامة التشغيلية والصحة والسلامة، بالإضافة إلى الاحتياطات الشاملة المتعلقة بحماية عامليها وعملائها من الإصابة بفيروس «كوفيد 19». وفي الإمارات، تشغل «طيران الإمارات» أسطولاً يضم ألف مركبة لنقل أطقمها والموظفين الآخرين من وإلى مقار أعمالهم، وبمعدل 2.5 مليون رحلة برية في السنة العادية. كما أنها تضع معايير وبروتوكولات لمقدمي خدمات نقل عملائها من وإلى المطار براحة وأمان.

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