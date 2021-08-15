ريتزنهوفن: الإمارات أفضل الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية

المصدر: أم القيوين - وام

رسَّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها باعتبارها رائداً إقليمياً ولها تاريخ حافل من الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وبيئة تنظيمية جاذبة لروؤس الأموال الوطنية والأجنبية، كما أنها تملك الرؤية المستقبلية والمتقدمة والمنفتحة، وهو ما يؤهلها لمواصلة تقدمها بثبات نحو النمو والتنويع الاقتصادي المستدام.

وفي هذا الإطار، أكد المستثمر ورجل الاعمال الألماني كلاوس رولف ريتزنهوفن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة إم سي سي بتروليوم، المتخصصة في أنشطة المعالجة المتعلقة بعمليات قطاع النفط وتصنيع وبناء الخزانات وخطوط الانابيب ومقرها الاقليمي بدبي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات (وام)، أن الإمارات تعتبر أفضل الدول جذبا للاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي توفرها، وفوق ذلك الاستقرار السياسي والامني الذي تتمتع به وهذه عناصر مهمة لجذب الاستثمارات الاجنبية وكسب ثقة المستثمرين الاجانب، إضافة الى حرية تنقل رؤوس الاموال وعوائد الربح المرتفعة في الاستثمار داخل الدولة.

وأشار إلى ما قامت به الإمارات أخيراً من إصدار العديد من التشريعات والقوانين المشجعة لحركة الاستثمار وتقديم العديد من الامتيازات والحوافز للمستثمرين المواطنين والأجانب.

وقال ريتزنهوفن إن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة المتطورة من خلال امتلاكها موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للتخزين مجهزة بأحسن الوسائل، إضافة الى مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم، وكذلك وجود ناقلات وطنية هي الأفضل في العالم مع أحدث شبكة اتصالات وإنترنت وفق أحدث المواصفات العالمية والحديثة.

وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الاخيرة التي سنَّتها الإمارات سوف تفتح الباب للمستثمرين الاجانب باتجاه ضخ المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات والمشاريع في هذا القطاع الحيوي، لأنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف ريتزنهوفن أن الإمارات سعت الى تعزيز وتنمية بيئة الاتصالات لأنها أدركت أن الاتصالات عامل مهم جداً في تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وكذلك تطوير أسواق المال وفتحها أمام الاستثمارات الاجنبية لما لها من دور محوري في تعزيز الشفافية وتسهيل دخول الشركات الاجنبية خاصة المالية منها، حيث تعتبر أسواق المال من المصادر المهمة لتمويل الاستثمارات وتوسيع نشاط الشركات المحلية والاجنبية، بالإضافة الى ذلك يساهم ذلك في توفير فرص العمل للعديد من الشباب الباحث عن عمل.

وقال إننا كخبراء في الاستثمار ومستثمرين في قطاع النفط والغاز نرحب بتلك التشريعات والقوانين التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة للمستثمرين الاجانب، خاصة فيما يخص القطاع الاقتصادي والصناعي.

وأوضح المؤسس ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة إم سي سي بتروليوم أن المجموعة رائدة في مجال مقاولات الهندسة والمشتريات والخدمات وتقدم خدمات لصناعة البترول في الشرق الاوسط مع التركيز على الامارات والكويت والعراق ودول الشرق الأوسط، وتركز المجموعة في خدماتها الإنشائية على الجانب الميكانيكي، بما في ذلك تصنيع وبناء الخزانات وخطوط الانابيب من خلال شركة "سكال تك" الدولية التابعة للمجموعة والتي تعمل في خدمة تخزين النفط الخام وتخزين المياة وتخزين الغاز الطبيعي وغير ذلك.

ولفت كلاوس ريتزنهوفن إلى أن المجموعة تمتلك ورشة تصنيع ميكانيكي مع جميع المعدات المطلوبة لقطع الالواح ولفها وتغليفها ولحامها.

وأعرب كلاوس عن امتنانه لروية وحكمة القيادة الرشيدة للدولة، مثمنا دعمهم الكبير ومتابعتهم للمستثمرين الأجانب من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات التي تعترض اعمالهم وهم يعيشون في هذه الأرض الطيبة أرض الخير والأمن والأمان في ظل السياسة الحكيمة للدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز