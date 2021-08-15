مجموعة ابن حم تحقق أداءً قوياً العام الجاري وتكرم موظفيها

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت مجموعة ابن حم أداءً قوياً في العام الجاري رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وأقامت المجموعة حفل تكريم للموظفين الذين أظهروا تفانياً وإخلاصاً كبيرين في العمل في تلك الظروف الاستثنائية.

وأقيم الحفل في قاعة مركز سالم بن حم الثقافي بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم والشيخ سالم بن مسلم بن حم والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم والشيخ سعيد بن محمد بن حم والعاملين في المجموعة.

وأشاد الشيخ مسلم بجهود العاملين في مجموعة ابن حم معرباً عن شكر مجلس الإدارة لجهودهم وعطائهم الدؤوب في العمل، وحرصهم على تأدية واجباتهم بكل إتقان وإخلاص، بما ينعكس على مسيرة المجموعة.

وقال الشيخ مسلم: هذا التكريم يأتي ترجمة لإيماننا بقيمة الموظف الذي يظل دوماً الأساس والأهم في تطوير الخدمات، وحسن الأداء والإبداع والتميز، ولقد استطعنا تجاوز تداعيات جائحة كورونا بسبب العمل الدؤوب الذي قام به جميع العاملين الذين أظهروا إخلاصاً كبيراً واجتهدوا في وضع الآليات وابتكروا طرائق خلاقة لضمان حسن سير العمل والمحافظة على جودة الإنتاج في جميع القطاعات.

وأضاف الشيخ مسلم: إن الظرف المستجد الذي نمر به يحتم على الجميع أن يتكاتف ويتعاون حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وقد أعطت قيادتنا الرشيدة النموذج والمثل في هذا المجال، إذ كانت سباقة في مواجهة واحتواء الأزمة، وأصبحت تقترب من مرحلة التحصين الكامل ضد الجائحة، وهي مستمرة في هذا النهج من أجل أن يبقى أفراد المجتمع في تعافٍ، بإذن الله.

وختم ابن حم: لا سبيل أمامنا إلا أن نتميز، لأنَّ الارتقاءَ بمكانة المجموعة أمانة، ولهذا يجب أن نتخذ التميز هدفاً ومنهجاً وممارسة.

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