«سي إن بي سي عربية»: انتعاش العقارات في دبي يستمر بعد «إكسبو»

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شبكة «سي إن بي سي عربية» أن يستمر الانتعاش الذي تشهده سوق العقارات في دبي بعد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وهو الحدث المشهود المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.

ونشرت الشبكة تقريراً تلفزيونياً عن التأثير المُنتظر أن يُخلفه «إكسبو 2020 دبي» بعد انتهائه في سوق العقارات في دبي.

وتوقع التقرير أن يكون للحدث انعكاس إيجابي على قطاع العقارات بدبي، على خلفية زيادة الطلب، سواء من جانب المستثمرين العقاريين أو زوار الإمارة الذين سيتوافدون عليها لمشاهدة الحدث. وأوضح التقرير أن هذا الانعكاس سيستمر لما بعد انتهاء الحدث، وخاصة بعد تطبيق نظام الإقامة الذهبية ومنحها لبعض فئات الوافدين في دبي.

وأكد التقرير أن حكومة دبي بدأت تستعد لاستقبال الحدث منذ عام 2015، فيما من المتوقع أن يبقى صدى الحدث حتى 2031، ذلك أن هذه الفترة ستشهد استحداث مجتمعات عمرانية جديدة في دبي، ومن أهمها منطقة دبي الجديدة في موقع «إكسبو 2020 دبي» نفسه، والتي يُنتَظر أن تلقى إقبالاً هائلاً من جانب المستثمرين العقاريين، كونها تقع في منتصف المسافة بين دبي وأبوظبي.

وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة وضعت خططاً واعية للاستثمار في الحدث على المدى البعيد.

وذكر التقرير أن سوق العقارات في دبي خالفت في العام الجاري التوقعات السلبية التي كانت تشير إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، ولكن ما حدث جاء عكس التوقعات تماماً، إذ تهافت المستثمرون والمشترون من أصحاب السيولة الوفيرة على عروض الأفراد والشركات على حدا سواء، إذ ارتفعت المبيعات في الربع الثاني من 2021 بنسبة فاقت 230%.

وأضاف التقرير إن الطلب على العقارات في دبي يواصل ارتفاعه مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، وأكد أن القطاع العقاري ما زال يعد من أبرز المجالات الاستثمارية في دبي، وإنه سيستمر بلا شك في المنافسة مع المدن العالمية الأخرى من ناحية العوائد ونضج القوانين والتشريعات.

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