118 متقدماً للانضمام في برنامج «المُصدِّر المعتمد»

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن تسلم 118 طلباً للانضمام إلى برنامج «المُصدِّر المعتمد»، وحصول 36 شركة من عشرة قطاعات مختلفة على شهادة «المُصدِّر المعتمد»، وذلك منذ إطلاق البرنامج في عام 2019 بهدف تعزيز مراحل تطوير القطاع الصناعي والمصانع المحلية من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى مرحلة التصدير، بالإضافة إلى تأثير البرنامج الإيجابي في المصنعين ورفع القدرات لديهم في مجال التصدير الخارجي.

ويتبنى برنامج «المُصدِّر المعتمد» محورين لمساعدة المصنعين والمصدرين على الانتقال إلى المستوى التالي، إذ يتلقى المصنعون الذين تم تحديدهم «غير المصدرين» الدعم المطلوب لتحقيق إمكانات التصدير، بينما تمر هذه الشركات في المستوى التالي بمراحل مختلفة من التأهيل والاعتماد. ويساعد هذا النهج المتبني في البرنامج على تهيئة وتمكين مجموعة من المصدرين القادرين على اختراق الأسواق المتنوعة بمنتجاتهم المصنعة محلياً إلى العالمية.

برامج

وقال محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات: أثبتت برامج تنمية القدرات فعاليتها في تعزيز الصناعات والقطاعات المتنوعة في دبي بشكل عام، وهذا ما لمسناه في تجربتنا في تعزيز التصنيع والصادرات على مر السنوات الماضية، وقد تم تصميم برنامج «المُصدِّر المعتمد» بناءً على هذه التجربة والحاجة إلى برنامج مخصص لتطوير قدرات وإمكانات الشركات الناشئة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، في مجال التصدير. وتخضع المصانع والشركات المسجلة في البرنامج إلى تقييم مستمر يساعدنا على تحديد احتياجاتها كما نركز على تطوير الشركات الإماراتية بشكل خاص.

وأضاف: توفر شهادة «المُصدِّر المعتمد» أيضاً ملفاً شخصياً محدثاً للمُصدِّر يضم التفاصيل الأكثر صلة بالمستوردين في الأسواق الخارجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج وملخص العمليات نظراً لوجود مصانع وشركات تصدير تركز على أسواق معينة فقط. وستشكل الشهادة نقطة مرجعية لجميع هذه المعلومات عن المصانع والشركات المحلية واستعدادها للتصدير، كما ستدعم تطور الصناعة المحلية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، ما يعزز تجارتنا الخارجية والتنمية الاقتصادية.

تقييم

من جانبه، قال محمد المرزوقي، مدير أول إدارة خدمات المصدرين: تسلمنا في السنوات الثلاث الماضية 118 طلباً للانضمام للبرنامج من مختلف القطاعات، وتم تقييم 72 شركة ضمن معايير الاعتماد المتنوعة .

والتي تنقسم إلى عدة مستويات ركزنا من خلالها على تهيئة الشركات وجهوزيتها للتوجه نحو الأسواق الخارجية. ومن ضمن الـ36 شركة إماراتية معتمدة كمصدرين، 11 منهم من قطاع الأغذية والمشروبات و10 من قطاع البناء، ويتم توزيع الباقي على قطاعات مختلفة تخضع لعدد من المواصفات الدقيقة والاشتراطات المتنوعة.

وتم تكليف مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات مؤخراً بالإشراف على تطوير القطاع الصناعي وترويج الصادرات مع أهداف التجارة الخارجية للإمارة تجارياً واقتصادياً. ويشار إلى أن تجارة دبي الخارجية في الربع الأول 2021 كانت أعلى بنسبة 10% عن الفترة نفسها من عام 2020، ما يشير إلى انتعاش قوي من مرحلة الوباء. كما أظهرت الصادرات في الربع الأول 2021، والتي بلغت قيمتها 50.5 مليار درهم، زيادة بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول 2020. ووصل حجم الصادرات من دبي عند خمسة ملايين طن أعلى بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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