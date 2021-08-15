"مجموعة اتصالات" تعين رئيساً تنفيذياً لعمليات "اتصالات الإمارات"

المصدر: وام

أعلنت "مجموعة اتصالات" في بيانٍ رسمي اليوم عن تعيين مسعود محمد شريف محمود رئيساً تنفيذياً لعمليات "اتصالات الإمارات".

ويُعتبر هذا المنصب الجديد، والذي يتبع وظيفياً للرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات"، جزءاً من استراتيجية التحول المرنة والمستمرة وزيادة التركيز على تنوع الأعمال واستكشاف الفرص الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لتسريع تطوير الأعمال في المضمار الرقمي وتوسيع الانتشار الجغرافي وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأكدت "مجموعة اتصالات" في بيانها أن هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانتها الريادية على صعيد التحول الرقمي ومواصلة تقديم أجود الخدمات والحلول المبتكرة لعملائها ومستخدمي خدماتها من جهة، والاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينها من جهة أخرى.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات": "يسعدنا انضمام مسعود محمد شريف محمود رئيسا تنفيذيا لعمليات "اتصالات الإمارات"، حيث تزخر مسيرته المهنية بالإنجازات النابعة من شخصيته القيادية وشغفه لتحقيق النتائج الملموسة

..وسيكون لهذا المنصب الجديد دور كبير في مواصلة الارتقاء بعمليات "اتصالات الإمارات" عبر تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية عملياتها من خلال الاستراتيجيات التطويرية ..وفي الوضع الراهن والذي يشهد إقبالاً كثيفاً على الخدمات الرقمية والذكية، تسير اتصالات بخطى ثابتة نحو استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية البارزة على الصعيد الرقمي مدعمةً بشتى الخدمات والحلول الذكية والتي تُعد من الأكثر تقدماً في المنطقة ..ونأمل أن تُكلل مهام مسعود بالنجاح الدائم خلال هذا المنصب الجديد في اتصالات؛ شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم".

وقال مسعود محمد شريف محمود: "يشرفني انضمامي إلى اتصالات إحدى مجموعات الاتصالات الرائدة والمصنّفة العلامة التجارية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا ..كما يشرفني قيادة فريق عمل كفء، وقعت على عاتقه مهمة بناء أحدث الخدمات والمنتجات لعملاء ومستخدمي شبكة اتصالات، والذي سيسعدني العمل معه لتطوير الحلول والتكنولوجيا الأكثر تطوراً والأذكى في القطاع، سعياً لتحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية للشركة. وبالارتكاز على الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تواصل اتصالات حرصها على مواكبة أحدث التقنيات المبتكرة والارتقاء بالتجارب الرقمية للأفراد والمجتمعات لتعزيز مكانة الدولة على المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويمتلك مسعود خبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وسجل حافل بالإنجازات والخبرات العملية والمكثفة في إدارة العمليات التشغيلية والمالية بما أسهم في رفع إنتاجية كوادر العمل، وتأسيس بيئة العمل المبتكرة، ووضع السياسات التطويرية التي أدت للارتقاء بأداء الأعمال.

ويشغل مسعود حالياً عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة الاتحاد للطيران.

كما تشمل مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية السابقة منها ولقرابة عقد من الزمن تولى مهام الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، ونائب الرئيس التنفيذي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، والخبرات التي اكتسبها خلال عمله في مجموعة دبي للاستثمار، والمكتب التنفيذي لحكومة دبي.

حصل مسعود محمد شريف محمود على ماجستير في إدارة الأعمال تخصّص الشؤون المالية من جامعة "مكغيل" في كندا، وبكالوريوس في هندسة نظم الحاسوب من جامعة "بوسطن" في الولايات المتحدة.



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