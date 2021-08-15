"أدنوك للإمداد والخدمات" تتعاون مع مجموعة رول لحلول النقل الثقيل المتكاملة

المصدر: وام

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" .. اليوم عن شراكة استراتيجية مع مجموعة رول، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، لتعزيز قدراتها وخدماتها اللوجستية المتكاملة، حيث تتيح هذه الشراكة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات توفير حلول النقل الثقيل للمشاريع البرية والبحرية.

وقع اتفاقية الشراكة القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وبيتر روندهويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة رول، وذلك بحضور القبطان محمد العلي، نائب رئيس أول لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وفرانس فان سوميرين، الشريك المؤسس لمجموعة رول.

وبحسب بنود الاتفاقية، ستعمل أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة رول على توفير حلول الرفع والنقل الثقيل الشاملة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، حيث ستعملان معاً بشكل متكامل لتلبية جميع المتطلبات اللوجستية وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية للمشاريع وتحقيق الوفورات للعملاء ولمجموعة أدنوك.

وتعزز الاتفاقية من قدرات قواعد اللوجستيات المتكاملة التي تديرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات في منطقة المصفح والرويس، حيث سيتم تأسيس قاعدة دائمة لمجموعة رول في قاعدة المصفح ونقل مقطوراتها المعيارية ذاتية الدفع إلى قاعدة أدنوك للإمداد والخدمات في الرويس. كما ستعمل أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة رول على دراسة الاستثمار المشترك لتلبية احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي إن الشراكة مع مجموعة رول تمثل خطوة هامة في نمو عملياتنا اللوجستية المتكاملة وخاصة في قطاع النقل الثقيل، حيث تعد خدمات الرفع الثقيل جزءًا كبيراً من عقود الهندسة والمشتريات والبناء، كما يضمن لنا دمج القدرات تقديم حلول شاملة ومتطورة ذات جدوى اقتصادية أكبر للمشاريع. كذلك سيمكننا جمع خبرات الطرفين من التغلب على العديد من تحديات سلسلة التوريد لمشاريع النفط والغاز، إلى جانب التقليل من احتمالات التأخير في إنجاز المشاريع وتجاوز التكاليف المحددة.

وأضاف أن دولة الإمارات تعمل حالياً على الاستثمار بشكل كبير في قطاع التكرير والبتروكيماويات والمرافق الصناعية وتحديث المصانع القائمة. وفي إطار استراتيجيتنا الشاملة لقطاعات الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية، سنقوم بتأسيس مركز متكامل لتلبية متطلبات النقل واللوجستيات لمشاريع النفط والغاز الهامة.

وهنالك حالياً العديد من مشاريع النفط والغاز في مرحلة تقديم العطاءات في دولة الإمارات من المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تتطلب هذه المشاريع حلولاً شاملة للنقل البري الثقيل، والنقل البحري، والخدمات البحرية والهندسية. وسيمكّن التعاون بين شركة أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة رول من دعم هذه المشاريع وتقديم حلول متكاملة داخل دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه قال نيمالان لوجيسواران مدير المبيعات الإقليمي لمجموعة رول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا : " سنقوم من خلال هذه الشراكة بتوحيد خبراتنا من أجل الاستجابة لظروف الأسواق المتغيرة وتلبية متطلبات عملائنا. فمن خلال توفير مصدر واحد شامل لتغطية الحلول المتكاملة بإمكان أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة رول تقديم نهج فعال واقتصادي لاحتياجات العملاء اللوجستية في مشاريع النفط والغاز. ونحن نهدف إلى مساعدة عملائنا وتقديم حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، وهذا ما يدفعنا إلى استكشاف الجيل القادم من حلول الرافعات الثقيلة في المنطقة".

الجدير بالذكر أن مجموعة رول تأسست في أمستردام، هولندا عام 2006 وتم تطوير الشركة لتصبح أحد المزودين الرئيسيين لحلول النقل الثقيل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دولة الإمارات.

وعلى صعيد عملياتها في دولة الإمارات، قامت مجموعة رول بتنفيذ الأعمال الهندسية وتوفير المقطورات المعيارية ذاتية الدفع وتركيب وحدات للمرحلة الأولى من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل في جزيرة داس، كما تم التعاقد مع الشركة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. وعند الانتهاء من انتقال قاعدة مجموعة رول إلى قاعدتي أدنوك للإمداد والخدمات في منطقة المصفح والرويس، ستبحث الشركتان عن فرص لزيادة وتحديث معداتهما وتنمية أساطيلهما لتلبية احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة.

وتدير أدنوك للإمداد والخدمات عملياتها في الرويس والفجيرة بالإضافة إلى قاعدتها اللوجستية في منطقة المصفح التي تعتبر أكبر قاعدة لوجستية متكاملة في منطقة الخليج. وتقوم الشركة بتشغيل المحطة البحرية الوحيدة التابع لمجموعة أدنوك، والتي تقوم من خلالها بتوفير خدمات متعددة للمواقع البحرية التي تعد من الخدمات المتخصصة والنادرة في المنطقة.

وتقوم شركة أدنوك للإمداد والخدمات حالياً بتنفيذ برنامج نمو استراتيجي لتقديم خدمات أوسع لعملائها، بالإضافة إلى دعم وتمكين نمو السعة الإنتاجية من النفط لأدنوك وتوسيع عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات. بالإضافة إلى شحن النفط الخام والمنتجات البترولية والبضائع الأخرى، نمت أعمال أدنوك للإمداد والخدمات أيضًا عبر قطاعيها الأساسيين الآخرين - اللوجستيات المتكاملة والخدمات البحرية. وفي العام الماضي، وقعت أدنوك للإمداد والخدمات اتفاقية مدتها 25 عامًا مع هيئة الموانئ البترولية لتوفير الخدمات البحرية في جميع الموانئ البترولية في أبوظبي.

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