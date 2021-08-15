300 مشروع بـ 100 مليار درهم قيد الإنجاز في دبي

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

شهدت مدن الدولة منذ بداية العام الجاري، خصوصاً دبي، سلسلة إطلاقات لمشروعات عقارية جديدة متنوعة، غالبيتها في القطاع السكني، وبرزت الفلل السكنية في قائمة الأكثر تفضيلاً لدى المستثمرين، وهو اهتمام لقي صداه لدى شركات التطوير التي سارعت إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه السلعة العقارية.

وتركزت أغلب المشروعات الجديدة في دبي، حيث ارتفع عدد مشروعات التطوير العقاري التي أعلن عنها أخيراً والجاري تنفيذها إلى أكثر من 300 مشروع سكني وتجاري متعدد الاستخدامات بقيمة تناهز 100 مليار درهم.

وتأتي موجة المشاريع العقارية التي جرى طرحها خلال الأشهر السبعة الماضية والنصف الأول من شهر أغسطس الجاري 2021 في سياق سعي شركات التطوير العقاري إلى استثمار الإقبال الدولي على عقارات المدينة، والذي بلغ ذروته عشية التعاطي النوعي مع الجائحة والتعافي القوي من تداعياته. وتصدّرت شركات عدة مشهد إطلاق المشاريع الجديدة، تقدمتها «إعمار العقارية» و«نخيل» و«ديار» و«بن غاطي» و«داماك» و«إيجل هيلز» و«مجموعة أراس».

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