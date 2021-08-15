«فيتش سوليوشنز» ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات في 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

رفعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات في نهاية العام الجاري إلى 4.1%، وفقاً للبيانات الواردة في أخر تحديث لتوقعات المؤسسة بشأن نمو اقتصاد العالم ومختلف مناطقه ودوله في 2021، وهو تحديث أغسطس الجاري.

وكانت توقعات المؤسسة لنمو اقتصاد الإمارات في 2021، وفقاً للتحديث قبل الأخير، والصادر في مايو الماضي، أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 4%.

وتوقعت المؤسسة في تحديث أغسطس أن يستقر نمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل عند 3.9%.

وتطرق التحديث إلى دور التطعيم باللقاحات المُضادة لجائحة «كوفيد-19» في رفع توقعات المؤسسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2021 إلى 4.1%، بالمقارنة مع 4% في مايو.

وأفاد التقرير بأن الإمارات لا تزال تتفوق إقليمياً وعالمياً في معدلات توزيع هذه اللقاحات على سكانها. وأضاف أن الإمارات تتصدر كافة دول المنطقة في نسبة سكانها الذين حصلوا على لقاح واحد على الأقل ضد الجائحة، حيث تجاوزت هذه النسبة 75%.

وفيما يخص النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي، أبقت «فيتش سوليوشنز» في أغسطس على نفس توقعها في مايو الماضي لنمو الاقتصاد العالمي في 2021، وهو 5.7%.

وذكرت المؤسسة أنه على الرغم من كون هذا الرقم أدنى من معدل الــ6% الذي تُجمع عليه العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية الأخرى، إلا أنه من المتوقع أن يحتفظ نمو الاقتصاد العالمي بزخم قوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية التخفيف الهائل من حدة القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة في العديد من دول العالم.

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