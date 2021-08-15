%5 نمو التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين

المصدر: (المنامة - وكالات)

ارتفع نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والإمارات 5% خلال الربع الثاني ليصل إلى 672 مليوناً و268 ألف دولار مقارنة بالربع الأول الذي بلغ 639 مليوناً و702 ألف دولار.

وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بلغ مجموع صادرات البحرين غير النفطية للإمارات في الربع الثاني 469 مليوناً و572 ألف دولار، ففي شهر يونيو بلغ مجموع الصادرات 165 مليوناً و6 آلاف دولار، أما في مايو فبلغت الصادرات غير النفطية 157 مليوناً و851 ألف دولار، وفي أبريل بلغت الصادرات 146 مليوناً و714 ألف دولار.

أما واردات البحرين غير النفطية مع الإمارات فبلغ مجموعها 202 مليون و695 ألف دولار، ففي شهر يونيو بلغ مجموع الواردات غير النفطية 56 مليوناً و836 ألف دولار، أما في مايو فبلغت قيمة الواردات 67 مليوناً و713 ألف دولار، بينما في أبريل فبلغت 78 مليوناً و145 ألف دولار.

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