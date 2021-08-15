مليوناً أرباح «أمان» بالنصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» عن صافي أرباح بقيمة 12 مليون درهم للنصف الأول 2021، وهي أعلى قيمة للأرباح الصافية يتم تسجيلها لهذا النصف خلال 10 سنوات، وتشكل زيادة كبيرة مقارنةً مع 8.16 ملايين درهم للنصف الأول 2020.

ويعكس استمرار الأداء القوي للشركة في الربع الثاني نجاح استراتيجية النمو الجديدة لمدة 3 سنوات التي وضعها مجلس إدارة الشركة لحفز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري في آنٍ معاً. ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة للشركة خلال النصف الأول إلى 137.5 مليون درهم بنمو 17% منذ ديسمبر 2020، وذلك على الرغم من استمرار تحديات السوق الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة الشركة: تؤكد النتائج المالية مدى فعالية استراتيجية النمو الطموحة للشركة. ومع حكمة مجلس إدارتنا وكفاءة إدارتنا التنفيذية، سنتمكن من مواصلة مسار النمو القوي مع توفير قيمة مجزية طويلة الأمد لمساهمينا وشركائنا.

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