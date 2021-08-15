مليون دينار كويتي أرباح «أجيليتي» النصفية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «أجيليتي» عن أرباح بقيمة 38.6 مليون دينار كويتي في الربع الثاني بزيادة قدرها 503.7% وبما يعادل 18.32 فلساً للسهم الواحد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة في النصف الأول أرباحاً بقيمة 51 مليون دينار كويتي بزيادة 215.9% وبواقع 24.33 فلساً للسهم الواحد.

وأوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لأجيليتي: جاءت نتائج الربع الثاني من العام جيدة، إذ حققت جميع شركاتنا الرئيسة مستويات من النمو والربحية تساوي أو تتجاوز مستويات ما قبل الوباء في عام 2019. ونحن فخورون بالطريقة التي تمكنا بها من الاستجابة والتعافي من تحديات جائحة «كوفيد 19».

يذكر أن أجيليتي في صدد إتمام صفقة بيع نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) إلى شركة «دي. أس. في بانالبينا أ. أس» مقابل 19.3 مليون سهم في شركة «دي. أس. في».

وأضاف سلطان: نحن نرى هذه الصفقة عاملاً محفزاً للنمو المستقبلي لأجيليتي وسوف نستمر في تنمية أعمالنا عالية القيمة في الأسواق الناشئة، كما سنواصل الاستثمار في الشركات والتقنيات التي ستقوم بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

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