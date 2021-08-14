79 مليوناً أرباح نصفية لـ«الخليج للملاحة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «الخليج للملاحة» القابضة عن أرباح صافية بلغت 79 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 51 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وأكدت الشركة في أحدث تقاريرها المالية استمرار التحسن في أدائها التشغيلي والمالي، ومدعومة بإجراءات ضبط التكاليف، التي تنتهجها الشركة.

وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 62 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2021 مقارنة بـ 68 مليوناً، خلال الفترة نفسها من 2020، وارتفعت التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية إلى 117 مليون درهم بالنصف الأول 2021، كما بلغ إجمالي الأصول 863 مليون درهم.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «الخليج للملاحة» القابضة: يأتي الإعلان عن النتائج المالية في الوقت، الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة من النمو والتعافي، حيث استطاعت الشركة أن تحافظ على مستويات الربحية، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات، التي تم تبنيها في بداية هذا العام، حيث تمكنت الشركة من تعزيز نمو التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وتخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 32% والمصاريف الإدارية بنسبة 54%، ومعالجة كل الأمور التشغيلية والمالية العالقة.

وأضاف: مع دخولنا النصف الثاني من عام 2021، ينصب تركيزنا على تأجير السفن مع عملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، والخروج من قطاعات الأعمال غير المربحة، لضمان استمرارية كل العمليات التشغيلية في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية، التي تواجه قطاع النقل البحري بسبب جائحة «كورونا»، كما أننا نواصل تقييم الفرص المتوفرة لزيادة أسطولنا البحري والدخول في شراكات استراتيجية عدة إقليمياً وعالمياً، ما سيمنح الشركة العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو إقليمياً.

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