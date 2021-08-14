القرية العالمية تعيد تعريف التجارب الترفيهية لضيوفها

المصدر: البيان

تستمر القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتحضير لموسمها السادس والعشرين، والتجهيز لاستقبال ضيوفها مع العديد من التجارب الثقافية والترفيهية الرائعة. وفي هذا الإطار، أعلنت الوجهة الترفيهية عن تقديمها لعرض "أبطال المرفأ" الجديد كلياً، ضمن مجموعة تحديات العرض الشيق الذي اشتهرت الوجهة بتقديمه للضيوف عبر مواسم متعددة. وتفخر القرية العالمية بتعزيز تجاربها في عالم من الروائع موسماً تلو الآخر، في إطار حرصها على ضمان توفير تجارب ترفيهية تبقى في البال لضيوفها من كافة الأعمار. ويعمل فريق الترفيه حالياً على الإرتقاء بروائع العرض الشيق، الذي حقق أرقاماً قياسياً، وتحسين العرض على نحو يفوق توقعات محبي التحديات الشّيقة.

ويعود العرض الشيق خلال الموسم 26، مع إضافات منوعة منها السيارات التي تضم أكبر عدد من أضواء LED والحائزة على رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المائية الشيقة، مثل "فلاي بوردنغ"، في مشاهد تخطف الأنفاس، لأول مرة على الإطلاق في الشرق الأوسط.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: "تحظى فعاليات العرض الشيق على إعجاب ملايين الضيوف، ما يلهمنا لتعزيز هذه العروض والمغامرات موسماً تلو الآخر، وتمكينهم من الاستمتاع بمغامرات جديدة غنية بالإثارة والتشويق لتجارب تبقى في البال. وبناء على ذلك، ستشهد وجهتنا خلال الموسم المقبل، إطلاق عرض "أبطال المرفأ" الذي يجسد قصة فيلم غني بالأحداث والمفاجآت، تم تصويره على مسرح "هاربورسايد"... يتخلله الكثير من مشاهد المطاردات والمؤثرات النارية، والقيادة الخطيرة، والقفز بالدرّاجات ومؤثرات الإنفجارات والسقوط الحر... بالإضافة إلى سيارات LED، وعروض التزلج المائي عبر ألواح التزلج والدرجات المائية، والغطس في الماء عن علو 75 قدم، في مشهد يفوق الخيال. ونتطلع قدماً، لإنطلاق الموسم الجديد، والترحيب بضيوفنا لمشاهدة أحد أكبر وأهم العروض على الإطلاق ضمن سلسلة تحديات العرض الشيق".

ويعتبر العرض الشيق، أحد أهم وجهات الجذب الترفيهية في القرية العالمية، التي توفر تجارب حقيقية في عالم من التشويق والترفيه، حيث جذب العرض أكثر من 250 ألف ضيف خلال موسم اليوبيل الفضي وحده، خلال 484 عرض متنوع، وثلاثة ألقاب في غينيس للأرقام القياسية. وسيشارك في العرض القادم، مجموعة من الفنانين الحائزين على جوائز من جميع أنحاء العالم، للاستمرار في رحلة التشويق وترسيخ مكانة العرض لمحبي التحديات والعروض المميزة.

كما أكدت القرية العالمية أن باقات كبار الشخصيات للموسم القادم، ستحتوي على نقاط في بطاقات الروائع، والتي يمكن استخدامها لمشاهدة العرض الشيق "أبطال المرفأ". من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 26 أكتوبر 2021، لترحب القرية العالمية بضيوفها من حول العالم مجدداً مع عالم من الروائع.

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